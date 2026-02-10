¿Te toca renovar tu e.firma en 2026? Esto es todo lo que debes saber para evitar multas del SAT y poder hacer trámites fiscales

La e.firma, también conocida como firma electrónica avanzada, es tu identificación digital oficial ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar trámites fiscales, los cuales van desde presentar declaraciones hasta emitir facturas.

Si esta vence y no la renuevas, podrías enfrentar multas, bloqueos o la incapacidad de hacer trámites importantes.

El SAT recuerda que esta herramienta es indispensable no solo para obligaciones fiscales, sino también para cualquier gestión digital que requiera autentificación segura.

¿Quiénes deben revisar y renovar su e.firma este año?

Personas físicas activas en actividades económicas

Si eres un trabajador independiente, profesionista que factura o presentas tu declaración anual con frecuencia, debes verificar la vigencia de tu e.firma y renovarla.

Personas morales y representantes legales

Empresas o sociedades, y quienes actúan como sus representantes legales, también están obligados a mantener al día su e.firma si realizan trámites o requieren autenticación digital.

Cualquier contribuyente que necesita hacer trámites digitales

Aunque no emitas facturas cada mes, si usas plataformas del SAT para gestiones fiscales, avisos o consultas, es vital que tu e.firma no esté vencida.

¿Cuánto dura la e.firma y cuándo debes renovarla?

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años desde su emisión, después de lo cual deja de ser válida y debes renovarla.

Si no estás segura de cuándo venció tu e.firma, el SAT ofrece herramientas en su portal para verificarlo con tus archivos digitales.

¿Cómo puedo revisar la vigencia de mi e.firma?

Accede al portal de trámites del SAT y selecciona “Valida la vigencia de tu e.firma”

y selecciona “Valida la vigencia de tu e.firma” Prepara tu contraseña y archivos .key y .cer de tu e.firma

de tu e.firma Carga los archivos y sigue las instrucciones en pantalla para conocer la vigencia

Si descubres que está próxima a vencer o que ya venció, continúa con el proceso de renovación antes de que te cause problemas.

¿La renovación de e.firma es en línea o presencial?

Si tu e.firma todavía está activa o acaba de vencer, puedes renovarla en línea desde el portal del SAT. Para esto necesitarás:

Identificación oficial vigente.

Correo electrónico activo.

Memoria USB para guardar o transferir tus archivos.

Si ya expiró hace tiempo, deberás realizar la renovación en una oficina del SAT con cita previa, llevando los mismos documentos.

¿Qué pasa si no renuevo a tiempo?

Aunque el SAT no aplica una multa directa solo por no renovar la e.firma, tenerla vencida puede impedirte realizar trámites fiscales obligatorios, como emitir facturas o presentar declaraciones, lo cual sí puede derivar en sanciones, recargos o multas si incumples obligaciones.

Además, otras obligaciones fiscales como la activación del Buzón Tributario tienen multas específicas si no se cumplen antes de las fechas límites legales.