Canaco CDMX celebra operativos contra mercancía ilegal en el Centro Histórico

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reconoció a las autoridades capitalinas y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por los operativos realizados el 10 de febrero en el Centro Histórico, que derivaron en el decomiso de bicicletas eléctricas y motocicletas de origen chino que habrían ingresado de manera ilegal al país.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó que estas acciones reflejan voluntad política para combatir la ilegalidad en el comercio de mercancías, particularmente ante lo que calificó como una “invasión” de productos asiáticos.

Señaló que muchos de estos artículos ingresan mediante contrabando o prácticas irregulares, lo que representa un perjuicio para las empresas mexicanas formalmente establecidas, además de generar competencia desleal.

“Desde hace algunos meses nuestra Cámara ha documentado y denunciado la invasión de productos asiáticos que en múltiples casos no acreditan su legalidad ni el cumplimiento de las normas mexicanas, por lo que consideramos que estas acciones son las adecuadas y necesarias para combatir la ilegalidad”, expresó Gutiérrez Camposeco.

El dirigente empresarial indicó que la Canaco CDMX ha identificado más de 3 mil 500 locales en el Centro Histórico que comercializan productos asiáticos de dudosa procedencia. Añadió que algunos de estos establecimientos invaden edificios históricos y convierten departamentos y estacionamientos en bodegas, lo que representa un riesgo al no cumplir con normas básicas de operación y seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes llevaron a cabo el decomiso de mercancía que no acreditó su legal internación al territorio mexicano. Asimismo, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México colocó sellos de suspensión de actividades en los locales Kp Moto y Be Mine Electric.

“Celebramos la realización de este operativo y desde la Canaco Ciudad de México ofrecemos nuestra colaboración con la autoridad para continuar con las revisiones, porque estamos seguros de que son múltiples los productos asiáticos de dudosa procedencia los que se expenden en diversas zonas de nuestra ciudad”, concluyó Vicente Gutiérrez Camposeco.