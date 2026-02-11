Huelga en el Monte de Piedad: ¿se bonificarán los intereses pagados durante la huelga?

Huelga Monte de Piedad: ¿Qué servicios están disponibles en su App? Debido a la huelga de Monte de Piedad, que ha provocado el cierre temporal de sus sucursales desde 2025, conoce qué servicios puedes realizar desde su aplicación (Andrea Murcia Monsivais y Pixabay)

A cuatro meses desde que inició la huelga en el Nacional Monte de Piedad, aún no hay una fecha exacta para la reanudación de las actividades. Ante esta situación, muchos usuarios que tienen sus bienes empeñados en dicha institución han tenido una serie de dudas que la institución ha aclarado puntualmente.

Una de estas interrogativas es si los intereses se bonificarán durante el paro de labores. A partir de esta duda, en esta nota explicamos qué pasa con dicha bonificación y si estos es verdad o no.

¿Se bonificarán los intereses pagados durante la huelga del Monte de Piedad?

Esta duda surge a partir de la queja de un usuario en redes sociales quien argumentó que, pese a que había pagado el saldo total de su empeño, le seguían cobrando intereses. Malas noticias para los usuarios que esperaban algún beneficio ante el cobro de intereses en una situación como la del usuario, ya que la institución, explicó lo siguiente:

“Lamentamos mucho los inconvenientes derivados de esta situación, ten por seguro que en Nacional Monte de Piedad estamos trabajando para pronto reanudar el servicio y seguir brindando la atención que nuestros clientes se merecen”.

Esta respuesta dejó entrever que el cobro de intereses continuará hasta que Monte de Piedad desmienta lo contrario o especifique cuál será la situación de los usuarios respecto a los intereses.

¿Cuál es la tasa de interés del Monte de Piedad?

Las tasas de interés del Nacional Monte de Piedad no son fijas y cambian según el tipo de préstamo que se solicite. En el caso de los empeños de oro, el cobro diario ronda entre 0.12% y 0.13%, lo que equivale a un Costo Anual Total (CAT) informativo cercano al 55%.

Para los préstamos personales, los intereses pueden ser considerablemente más altos, con rangos que van del 48% al 90% anual antes de impuestos. Además, el porcentaje final depende del perfil crediticio de cada persona. En productos digitales, el CAT promedio informativo puede alcanzar alrededor del 106% sin IVA, mientras que otros créditos personales pueden implicar un costo total todavía mayor.

¿Qué es el pago de intereses a plazos y para quiénes aplica?

Durante la huelga, los intereses siguen corriendo de conformidad con los contratos originales, lo que significa que si no se realizan pagos oportunos, se pueden acumular y, eventualmente, provocar pérdidas definitivas de las prendas empeñadas.

¿Cómo pagar tus prendas durante la huelga en el Monte de Piedad?

Además, ante la ausencia de atención presencial, la institución ha habilitado canales alternativos para realizar pagos y refrendos, con el objetivo de evitar que los intereses se acumulen en exceso o que las prendas sean rematadas por falta de pago. Estos medios incluyen:

Aplicaciones y plataformas digitales como Mi Monte App o Mi Monte Web para abonos, refrendos y pagos online.

para abonos, refrendos y pagos online. Pagos en tiendas Oxxo, sucursales de Banamex o transferencias SPEI usando referencias generadas en la plataforma.

Los clientes pueden verificar el estado de sus boletas de empeño a través de estas plataformas o comunicándose con los centros de atención al cliente del Monte de Piedad.

¿Qué servicios del Monte de Piedad siguen disponibles durante la huelga?

Aunque todas las sucursales físicas siguen cerradas y con cortinas abajo, el Monte de Piedad mantiene disponibles algunos canales de atención para clientes: