Mario Delgado: SEP fortalece el Bachillerato Nacional con 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró que la iniciativa presidencial para fortalecer el Bachillerato Nacional contempla una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, orientados a garantizar a las y los jóvenes una formación pertinente, con mayores oportunidades de continuidad académica e inserción laboral.
Estos programas, dijo, están diseñados bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial, que fortalece el perfil de egreso y facilita tanto el acceso a la educación superior como la incorporación a actividades productivas.
Asimismo, señaló que estas 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de Educación Media Superior, alineadas con los objetivos del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBIS), lo que permite responder a las vocaciones productivas regionales y necesidades estratégicas del desarrollo nacional.
Asimismo, enfatizó el papel del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024 por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como instancia permanente de coordinación interinstitucional para consolidar y actualizar las 225 formaciones.
Gracias al trabajo del Consejo, resaltó, en septiembre pasado se suscribió un Convenio Marco de Colaboración con instituciones como: UNAM, IPN, UAM, Tecnológico Nacional de México (TecNM) y Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas del Bachillerato Nacional.
A su vez, Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, indicó que, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, del pasado 28 de enero se aprobó incorporar a instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos y su participación en el proceso de certificación universitaria en el marco del proyecto “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.
En la actualidad, añadió, se trabaja coordinadamente con 14 universidades estatales, 8 de ellas en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, y otras 15 han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo y fortalecer el respaldo académico de las 225 formaciones.
Agregó que la participación universitaria incluye la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente a fin de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.
Recordó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, lo que consolida el reconocimiento académico y laboral de los 225 programas y fortalece el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).