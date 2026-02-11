Mario Delgado: SEP fortalece el Bachillerato Nacional con 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales

Mario Delgado, secretario de Educación El titular de la SEP, Mario Delgado enfatizó el fortalecimiento del Bachillerato Nacional con 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, los cuales están alinedos con el Plan México

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró que la iniciativa presidencial para fortalecer el Bachillerato Nacional contempla una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, orientados a garantizar a las y los jóvenes una formación pertinente, con mayores oportunidades de continuidad académica e inserción laboral.

Estos programas, dijo, están diseñados bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial, que fortalece el perfil de egreso y facilita tanto el acceso a la educación superior como la incorporación a actividades productivas.

Asimismo, señaló que estas 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de Educación Media Superior, alineadas con los objetivos del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBIS), lo que permite responder a las vocaciones productivas regionales y necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

Asimismo, enfatizó el papel del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024 por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como instancia permanente de coordinación interinstitucional para consolidar y actualizar las 225 formaciones.

Gracias al trabajo del Consejo, resaltó, en septiembre pasado se suscribió un Convenio Marco de Colaboración con instituciones como: UNAM, IPN, UAM, Tecnológico Nacional de México (TecNM) y Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas del Bachillerato Nacional.

A su vez, Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, indicó que, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, del pasado 28 de enero se aprobó incorporar a instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos y su participación en el proceso de certificación universitaria en el marco del proyecto “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

En la actualidad, añadió, se trabaja coordinadamente con 14 universidades estatales, 8 de ellas en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, y otras 15 han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo y fortalecer el respaldo académico de las 225 formaciones.

Agregó que la participación universitaria incluye la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente a fin de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.

Recordó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, lo que consolida el reconocimiento académico y laboral de los 225 programas y fortalece el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).