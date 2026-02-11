Microsoft: Centro de formación en IA, será un semillero de talentos

Lupina Loperena de Microsoft En entrevista con Crónica, Lupina Loperena, directora Nacional de capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft destacó que las empresas requieren personal capacitado en IA y el Centro de Formación en IA, será un semillero de talentos para la empleabilidad en las empresas mexicanas

Lupina Loperena, directora Nacional de capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft aseveró que el Centro Público de Formación en IA (CPFIA), impulsado por el gobierno federal, se convertirá en un semillero de talentos para las empresas mexicanas y detonará la empleabilidad en el país.

En entrevista con Crónica, estableció que en la actualidad, pensar en una licenciatura –en promedio de cuatro años-, para muchos jóvenes representa un periodo de tiempo muy largo, y con la certificación gratuita del centro público de formación en Inteligencia Artificial, áreas estratégicas de tecnología como IA, ciberseguridad, nube, análisis de datos y Java, abre una ventana de oportunidades para jóvenes y adultos que quieran capacitarse en estas áreas.

“Una licenciatura tarda muchos años y obviamente el cambio de la currícula no es lo más fácil, son programas que se hacen a mediano y largo plazo, y hoy es un larguísimo plazo los 4 años, y los egresados de este programa cuentan con certificaciones públicas y de las empresas participantes, lo que enormes posibilidades para la empleabilidad, ya que los certificados son aval del conocimiento”.

Ante las enormes expectativas de este semillero de talento mexicano (con 10 mil egresados en su primera generación y una meta de 25 mil al año), Lupina Loperena, advirtió que México está en un muy buen momento para detonar la formación de capital humano en diferentes áreas de tecnologías de la información, ciberseguridad inteligencia artificial, entre otras.

Las posibilidades de conseguir un empleo, sostuvo, son infinitas, si se toma en cuenta que hay una demanda laboral de un millón 400 mil empleos vacantes y las empresas buscan emplear a gente bien capacitada, y ello no significa que deben tener maestrías “necesitamos gente que sepa hacer trabajos de nube, de infraestructura en tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y este programa efectivamente es un semillero de talento para que México se vuelva un país que genere tecnología y reforzar la ciberseguridad que empieza en el escritorio de cada uno”.

Advirtió que se están cambiando currículas atrasadas, para los tiempos actuales “estamos trabajando en todos los tecnológicos y subsistemas, en carreras más cortas, que definitivamente se convierte en un punto de inclusión, porque las áreas de tecnología, las certificaciones y los estándares, ayudan a las personas a integrarse a un mercado laboral bien pagado, y es un nicho en donde podemos hablar de inclusión”.

Un trabajo bien pagado, si estudias una licenciatura

Lupina Loperena subrayó que ante la creencia de que sólo con estudios de nivel licenciatura se podrá tener acceso a un trabajo “bien pagado”, implica dedicar cuatro años de estudio “y la verdad es que no todos pueden. La mayoría de la población no puede, entonces esta es un área en donde puedes no tener esos años de estudios y te puedes desempeñar perfectamente”.

Puntualizó que esta es un área de oportunidad, para quien estudie una carrera de nivel licenciatura o en un tecnológico, ya que ambos tendrán acceso a actualizaciones, ya que las tecnologías es un área cambiante y en constante evolución.

Cambiar de paradigmas en los empleadores

La directora Nacional de capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft destacó la importancia de cambiar de paradigmas en personas empleadoras que imponen ciertos estándares de contratación de personal, como pedir gente con maestrías o doctorados, o tantos años de experiencia, “eso ya no existe. Hay que darle oportunidad a sus trabajadores, que se sigan capacitando, o que puedan trabajar mientras están estudiando para tener un mejor empleo laboral. En esta industria es muy importante la inclusión, y nosotros en Microsoft trabajamos estas capacitaciones gratuitas precisamente buscando ese tipo de inclusión”.

La directiva, hizo una invitación a las personas a mantenerse en constante actualización y capacitación en el uso de las tecnologías “porque avanza, adelanta, cambia y salen nuevas cosas y aprovechar programas como los del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, insistió, abren las puertas no sólo a opciones laborales, sino además, son empleos bien remunerados.

Las mujeres sí pueden entrar a un mercado laboral que se creía era sólo para hombres

Lupina Loperena lamentó que en nuestros días, aún es muy baja la participación de la mujer en este sector –menos del 25%-, en una área que se considera que es predominantemente de varones, y que tiene que ver más con prejuicios culturales.

“Cuando la mujer sale al mundo laboral, siempre recae sobre nosotras los temas del cuidado de la familia, los papás, la familia, los hijos, los nietos y por supuesto que las mujeres todavía están en general menos involucradas en diversas áreas como los temas digitales y de tecnologías de la información, y debemos romper con esas limitantes”.

“Las mujeres se tienen que creer que sí pueden, y romper con todos esos prejuicios culturales y formas de vida y aprovechar todos los programas que hay en toda la industria”, sostuvo, al tiempo de que se pronunció por más trabajos flexibles, como el home office, que quedó demostrado en la pandemia que sí se puede implementar, que la gente es responsable, “y no hay empleado más responsable que una mujer, y en el área de las tecnologías, fomentaría aún más la inclusión de las mujeres, “no solo son horas, es productividad”, enfatizó.