Personal de Armamento Aéreo de la FAM, vital para operaciones militares

El Servicio de Armamento Aéreo es el área con menos personal de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es integrado por 610 hombres y 41 mujeres, se trata de la especialidad con menos personal dentro de la FAM. Las funciones que realizan son vitales para la capacidad de combate y defensa, asegurando que las aeronaves estén equipadas y listas para cualquier misión, desde el entrenamiento hasta operaciones de combate o apoyo humanitario.

El capitán segundo de la Fuerza Aérea, Marco Antonio SolízMata, jefe de Abastecimientos y Evacuación de este escuadrón, explicó en entrevista con Crónica que el Servicio de Armamento Aéreo tiene como objetivo principal realizar funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y evacuación del armamento para el artillado de aeronaves, artillería de abordo y sistemas de defensa aérea.

Aseguró que las labores del Servicio de Armamento Aéreoestablecen que la seguridad en tierra y la logística técnica son fundamentales para garantizar que las aeronaves estén en óptimas condiciones y listas para su desempeño en las distintas operaciones.

Detalló que, como su nombre lo indica, el abastecimiento consiste en dotar a las tropas de material, armamento y municiones para el cumplimiento de sus misiones.

El mantenimiento comprende actividades y trabajos que se ejecutan con el fin de conservar el material bélico en buenas condiciones o bien, para volver al servicio activo cuando han quedado fuera de acción por falla, descompostura, deterioro o desgaste.

La evacuación consiste en liberar a las tropas del material que no es útil para la misión.

El artillado de naves, consiste en poner a bordo de la aeronave todo el armamento, se le considera armamento ofensivo ya que por medio del movimiento y apunte de la aeronave es disparado a través del piloto.

La artillería de abordo, es operado por el artillero aéreo y es considerado el armamento defensivo

Y el sistema de defensa aérea se encuentra en las bases aéreas, en tierra y son operadas por personal en de armamento aéreo y tienen el fin de alejar cualquier amenaza que se encuentre en el aire.

El mayor reto, proteger a la nación

Aseguró, tras dar a conocer parte de las responsabilidades que tienen, que el mayor reto de los elementos pertenecientes a esta área es proteger a la nación.

El capitán Mata lleva 31 años de servicio, este 2026 cumplirá 32, aseguró que lo que más le gusta del área en la que se desempeña es servir a la nación, que el personal ha creado una hermandad, que se apoya en todo momento, “aquí encontramos una familia”, dijo.

Al personal especializado en Armamento Aéreo se le imparte distintos cursos, entre ellos, de instructores, de adiestramiento de artilleros, de mantenimiento de ametralladoras, de mantenimiento de equipo de visión nocturna, desactivación de explosivos y todos los que tengan que ver con el mantenimiento de material bélico.

Los artilleros Aéreos practican en distintos escenarios, alturas y obstáculos; así como la solución inmediata de fallas comunes, como lo es el atasque de municiones en una misión. Para ello, cuentan con lugares adecuados como lo es el simulador de vuelo, que está integrado por pantallas de gran dimensión, un helicóptero y una ametratalladora Dillon Aereo M134D.