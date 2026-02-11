¿Tienes deudas con el SAT? Podrían perdonarlas si cumples este requisito

¿Tienes deudas con el SAT? Podrían perdonártelas si cumples este requisito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) activó un esquema que permitirá a miles de personas ponerse al corriente con sus obligaciones durante febrero de 2026. Este beneficio contempla la disminución o cancelación de sanciones económicas para quienes cumplan con los lineamientos establecidos.

¿En qué consiste el apoyo del SAT?

La medida está dirigida a contribuyentes con adeudos fiscales pendientes. A través de este mecanismo, la autoridad puede condonar total o parcialmente multas, recargos y gastos de ejecución, con el objetivo de facilitar la regularización y promover el cumplimiento voluntario.

¿Cuál es el requisito para acceder?

Para obtener el beneficio, es indispensable cubrir el monto principal del adeudo o acordar un plan de pago con el SAT. Además, los solicitantes no deben estar involucrados en investigaciones por delitos fiscales y deberán cumplir con los criterios establecidos por la institución.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El programa está enfocado en personas físicas y morales con adeudos de años anteriores que buscan normalizar su situación. Regularizarse permite evitar sanciones mayores y recuperar el acceso a distintos trámites fiscales.

Mantener una situación fiscal regular ayuda a prevenir problemas legales, bloqueos administrativos y nuevas penalizaciones. También facilita el acceso a financiamiento, la emisión de facturas y la realización de actividades económicas sin restricciones.