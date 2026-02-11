Trump amaga con aranceles de 100 % a farmacéuticas mexicanas; quiere su producción en EU

La industria farmacéutica nacional, bajo amagos de Trump (Pfizer)

Amenazas a laboratorios mexicanos — El gobierno de Donald Trump no cede en su política de presión comercial contra productos hechos en México y que son enviados a Estados Unidos, por lo que además de sus amagos de aranceles al sector automotriz, al acero y al aluminio, y a mercancía fuera del T-MEC, ahora el nuevo objetivo es la industria farmacéutica mexicana, a la que amenaza con gravámenes del 100 por ciento en sus exportaciones, pero ofrece retirar esos impuestos a cambio de que los laboratorios aztecas lleven sus plantas y producción a territorio estadounidense.

Medios estadounidenses como las cadenas CNN, Telemundo y Univisión, así como el periódico The New York Times, advierten que estos aranceles de Trump a la industria farmacéutica mexicana representan uno de los desafíos más grandes para el sector en décadas, y de no aceptar esta oferta de Washington se enfrentarían a perder presencia en su principal mercado.

En la misma línea, advierten que la administración Trump fijó un plazo de hasta 18 meses para que las empresas que logren un acuerdo para trasladar su producción concreten a la brevedad esa mudanza a cambio de librar los gravámenes.

Asimismo, destacan que muchos laboratorios en México producen medicamentos genéricos y principios activos que se exportan a EU, y de sufrir la aplicación de aranceles del 100%, sus productos dejarían de ser competitivos frente a los fabricados en Estados Unidos o de naciones que empiecen a tener presencia en el vecino país.

Derivado de una hipotética imposición de impuestos a las exportaciones de fármacos hechos en México, los laboratorios nacionales se verían afectados al absorber los costos de los aranceles, lo que reduciría sus márgenes de ganancia drásticamente.

ALZA DE PRECIOS

También se verían obligados a subir los precios de sus productos, lo que los podría llevar a que pierdan sus contratos con distribuidores estadounidenses, que apostarían por mejores ofertas.

El gobierno de EU quiere que laboratorios y farmac{euticas mexicanos lleven su producción al vecino país (Especial)

Otro factor que tiene en vilo a los laboratorios mexicanos sería la pérdida de inversiones, toda vez que algunas farmacéuticas con gran capital optarían por abrir plantas en EU para no perder ese mercado, restando empleos e inversión en México.

De acuerdo con las cadenas Univisión y CNN, uno de los grupos que se vería muy afectado por los aranceles de Trump es la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que integra a 45 empresas de capital 100% mexicano y que tienen a EU como su mercado principal.

Desde mediados del 2025 y por presiones del mandatario republicano para que farmacéuticas nacionales lleven su producción a EU, algunas empresas mexicanas, entre ellas ópticas y farmacéuticas, ya están en pláticas con responsables del sector estadounidense para evaluar los beneficios que les dejaría el trasladar sus plantas a territorio estadounidense.

AFECTACIÓN

The New York Times refiere que la administración Trump ha ofrecido a laboratorios y farmacéuticas mexicanas que de mudar su producción e invertir en EU les suspendería los aranceles y les daría más apertura en el mercado de su país.

Algunas empresas mexicanas, entre ellas ópticas y farmacéuticas, analizan los beneficios por mudar su producción a Estados Unidos o seguir en México (Especial)

A pesar de las presiones de Washington, farmacéuticas mexicanas buscan arreglos para expandir su presencia en el vecino país a través del T-MEC y seguir con sus exportaciones desde México con certificación de la FDA, sin necesidad de mudar sus plantas de producción completas ni ver afectadas sus inversiones, producción y exportaciones.

Grupo Neolpharma es de las empresas mexicanas con presencia física en Estados Unidos, ya que tiene una planta de producción en Puerto Rico, nación que pertenece a EU, por lo que no hay riesgo de aranceles.

Genomma Lab, aunque su producción es mayormente externa ha fortalecido su infraestructura logística y marcas en EU, por lo que confía en quedar exenta de los impuestos anunciados por Trump.

Laboratorios Liomont, con importante presencia en México y con excelentes calificaciones en sus estándares internacionales y certificaciones de la FDA, analiza librar los gravámenes de EU para integrar sus biotecnológicos y fármacos genéricos en el mercado estadounidense sin salir de México, por lo que sigue en pláticas.

El grupo Amelaf, que integra a 45 laboratorios, lidera una estrategia para que más laboratorios nacionales obtengan el registro de la FDA y puedan competir directamente en suelo estadounidense, pero con las presiones de Trump buscan soluciones a los aranceles para seguir en el mercado del vecino país sin mudar su producción.

El Plan México, la oferta del Gobierno Federal para que laboratorios nacionales se mantengan en México (Pfizer)

PLAN MÉXICO

Frente a esta situación y para contrarrestar las presiones de Trump, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México ha ofrecido a farmacéuticas nacionales sustituir importaciones de materia prima para la elaboración y producción de biológicos, es decir, incentivar que lo que se trae de fuera se fabrique en México.

También se propone fortalecer la industria nacional mediante compras estatales masivas para asegurar que los laboratorios nacionales tengan un mercado seguro, a pesar de las barreras que busca imponer la administración Trump.

Entre las propuestas de la Federación frente a las presiones de Washington destacan que las empresas mexicanas con plantas o investigaciones en curso en el país recibirán puntaje adicional en las licitaciones consolidadas del sector salud a partir de 2026.

Asimismo, se ofrece la deducción del 100% en inversiones de activos fijos nuevos y un 25% adicional en gastos destinados a capacitación e innovación tecnológica.

En esta misma línea, la Cofepris implementará una reducción en los tiempos de trámites y permisos para investigación clínica y para lanzamiento de nuevos fármacos. También se contemplan inversiones públicas y privadas para fabricar materias primas en territorio nacional y reducir la dependencia de importaciones.

Empresas farmacéuticas mexicanas se encuentran entre la propuesta que ofrece el Plan México y los amagos arancelarios de Trump (Pfizer)

En este contexto, las farmacéuticas nacionales evalúan ambas propuestas y las revisan con lupa y prudencia, ya que por un lado, deben decidir si mudan a EU su producción para sobrevivir en el mercado del vecino país, que es su principal cliente, y la otra, si apuestan por el ofrecimiento del Plan México, esperan seguridad y garantías de que el mercado interno y las exportaciones a otros países compensarán la posible pérdida que sufrirían al dejar el mercado estadounidense

La Cr{onica de Hoy 2026