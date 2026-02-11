Vivienda para el Bienestar 2026: requisitos y cómo hacer el prerregistro en línea

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha una etapa de prerregistro digital para las personas interesadas en formar parte del programa Vivienda para el Bienestar. Esta fase permite recopilar información de los solicitantes con el fin de integrar un padrón y planificar la asignación de apoyos de acuerdo con las necesidades detectadas.

La iniciativa está dirigida a hogares que enfrentan condiciones de rezago o dificultades para acceder a una vivienda digna.

¿Cómo y dónde se realiza el trámite para Viviendas del Bienestar?

El proceso se lleva a cabo exclusivamente en línea mediante el portal oficial de Conavi. Las y los interesados deben completar un formulario con sus datos personales, información de contacto y detalles sobre su situación socioeconómica.

Posteriormente, los datos proporcionados podrán ser verificados durante las siguientes etapas del programa.

¿Cuáles son los requisitos principales para Viviendas del Bienestar?

Para participar en el prerregistro, es necesario:

Completar el formato digital con información verídica

Proporcionar datos personales y del hogar

No contar con seguridad social ni tener acceso a créditos de vivienda institucional, ya que el programa está enfocado en personas sin este tipo de financiamiento

¿Quiénes tendrán preferencia para Viviendas del Bienestar?

El programa dará prioridad a sectores considerados en mayor situación de vulnerabilidad, como:

Mujeres jefas de familia

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Población indígena y afromexicana

Las autoridades recordaron que el prerregistro y todos los trámites relacionados son gratuitos. Además, advirtieron que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios, ya que el proceso se realiza de manera directa a través de los canales oficiales.