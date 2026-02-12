Coinciden en Morena en dar estímulos fiscales a Pymes y MiPymes por reforma laboral

Ante la iniciativa presidencial de reducción de 48 a 40 horas la jornada de trabajo, Pedro Haces, uno de líderes de la bancada morenista en San Lázaro, aplaudió su aprobación en el Senado, y llamó al PRI en San Lázaro a darle su voto a la reforma; reconoce a las medianas, pequeñas y microempresas como el sostén económico del país.

El diputado morenista Pedro Haces, uno de los líderes de Morena en San Lázaro, reconoció que son las Pequeñas, medianas y microempresas (Pymes y MiPymes) la base de la economía de México, por lo que consideró que se les debe cuidar y dotar de estímulos fiscales de cara al debate que arrancará en la Cámara baja de la minuta a la iniciativa presidencial de reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral.

El legislador consideró que se debe cuidar a las Pymes y Mipymes que son la base de nuestra economía.

“Esta reforma se construye con el consenso entre empresarios, trabajadores y gobierno, y trabajar menos no implica menor productividad”, enfatizó al tiempo que esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es histórica, aunque entrará en vigor -de aprobarse también en al menos 17 entidades- de manera gradual, a partir de 2027 y hasta 2030.

Aunque evitó pronunciarse por la demanda histórica de los trabajadores por dos días de descanso, el diputado destacó que es una reforma que él mismo ha impulsado desde el Senado, y llamó al PRI a darle su voto al cambio a la Constitución en beneficio de los trabajadores.

Por MC, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, sostuvo que la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas y que se avaló en comisiones en el Senado de la República es una simulación y no beneficia a las y los trabajadores.

“Están dando ´gato por liebre´, porque sí aplicarán las 40 horas de la jornada laboral, pero hasta el 2030; sí son las 40 horas, pero con un día de descanso y las horas extras las subieron a 12; es más una simulación”, aseveró.

