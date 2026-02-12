Gobierno recupera más de mil concesiones mineras, devolviendo cerca de 250 mil áreas naturales protegidas

Mina México (Cuartoscuro)

El Gobierno de México ha retomado el control de más de 889 mil hectáreas que estaban concesionadas a la minería sin cumplir con los requisitos legales, una medida que permitió recuperar cerca de 250 mil hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas y regresarlas al Estado mexicano para su conservación.

La información fue presentada en Palacio Nacional, donde funcionarios de la Secretaría de Economía detallaron que, hasta ahora, se han cancelado mil 126 concesiones mineras que en conjunto abarcan 889 mil 512 hectáreas. De ese total, 249 mil 108 hectáreas corresponden a zonas naturales que ahora quedan libres de actividad minera.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la revisión de concesiones fue una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el arranque de su gobierno. Señaló que uno de los objetivos centrales ha sido retirar títulos mineros que no tenían trabajos de exploración, que dejaron de pagar derechos o que se mantenían únicamente con fines especulativos.

“Se trata de recuperar concesiones que no estaban siendo utilizadas y que solo servían para la especulación”, expresó el funcionario durante su participación en la conferencia matutina.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (CUARTOSCURO)

El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, detalló que este proceso comenzó desde la administración anterior y se ha mantenido como parte de la política de la Cuarta Transformación para proteger los bienes nacionales y evitar actividades mineras dentro de zonas ambientalmente protegidas.

Las cancelaciones, explicó, se dieron principalmente por incumplimientos legales como la falta de pago de derechos mineros, la omisión en la entrega de informes estadísticos y de obras, así como la ausencia de pruebas de trabajos reales de exploración, en esos casos, las concesiones quedaban sin sustento legal y solo servían como activos especulativos.

Además de las cancelaciones formales, Aboitiz indicó que también ha habido acuerdos con empresas para que algunas concesiones fueran devueltas de manera voluntaria, tras un diálogo con la industria minera.

Se detalló que el trabajo de recuperación se ha realizado prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados donde la actividad minera es mínima o inexistente.

La lista de entidades con mayor reducción de concesiones y recuperación de superficie, la encabeza Sonora con 141 mil 408 hectáreas, lo que representa el 16 por ciento del total, Le siguen

Durango con 129 mil 741 hectáreas (15 por ciento)

con 129 mil 741 hectáreas (15 por ciento) Coahuila con 120 mil 475 (14 por ciento)

con 120 mil 475 (14 por ciento) Jalisco con 72 mil 985 (8 por ciento)

con 72 mil 985 (8 por ciento) Zacatecas con 69 mil 602 (8 por ciento)

con 69 mil 602 (8 por ciento) Chihuahua con 34 mil 74 hectáreas (4 por ciento).

El resto se distribuye entre otras entidades del país.