¿Habrá dos días de descanso en la reforma de la jornada laboral de 40 horas?: “Estamos cumpliendo”, responde Sheinbaum

Claudia Sheinbaum La presidenta fue cuestionada sobre si en algún momento se establecerán los dos días de descanso obligatorio tras la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana en México ha sido una de las demandas y peticiones más grandes de personas trabajadoras en nuestro país. Sin embargo, a pesar de su reciente aprobación, todavía quedan algunos reclamos, como el hecho de que se estará aplicando de forma gradual hasta 2030 y que no se garantizan los dos días de descanso obligatorio. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que se está cumpliendo con la solicitud principal a nivel laboral.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los dos días de descanso en la reforma laboral de 40 horas?

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del poder ejecutivo fue cuestionada sobre si, eventualmente, con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, se regulará que también pueda ocurrir los dos días de descanso obligatoria. La presidenta no confirmó ni negó que esto fuera a ocurrir y se limitó a señalar que se está cumpliendo con la demanda principal, que es trabajar menos horas a la semana.

“La demanda había sido 40 horas. Estamos cumpliendo, es importante que se garantice el ingreso, no es que sea a costa del salario. Es que se mantenga con la reducción. Esa es la demanda de los trabajadores y se está cumpliendo. Garantiza además que se cumpla el ingreso.”, señaló la presidenta.

“Si quieren traemos a Marat para decir porque fue presentada de esa manera. Hay conquista laborales que vienen desde 1917 y es muy importante que permanezcan y hay cosas que vienen en las leyes secundarias. Es importante que se conozca que fue un trabajo de muchos meses. Se presentó el 1 de mayo de 2025 y hasta diciembre hubo un trabajo permanente con las cámaras empresariales y de trabajadores. El objetivo es garantizar los derechos laborales.”

¿Qué dice la reforma de los 40 horas sobre si hay dos días de descanso obligatorios?

El documento aprobado establece principalmente la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas, pero mantiene el esquema de un solo día de descanso obligatorio por semana.

El dictamen aprobado por el Senado conserva el modelo vigente de descanso semanal, sin modificarlo para convertirlo en dos días obligatorios. Incluso durante la discusión legislativa se rechazaron reservas que buscaban establecer cinco días de trabajo por dos de descanso.

En consecuencia, aunque la reducción de horas semanales podría traducirse en jornadas más cortas o reorganización laboral, la ley no obliga actualmente a otorgar dos días de descanso por cada cinco laborados.

Durante el debate público y legislativo, sindicatos, organizaciones laborales y partidos de oposición impulsaron que la reforma incluyera un modelo de cinco días laborales con dos días de descanso. Sin embargo, esa propuesta no fue incorporada al texto final aprobado en lo general.

Legisladores y expertos han señalado que la ausencia de este cambio ha sido uno de los puntos más polémicos, pues una parte de los trabajadores considera que la reducción de horas semanales debería ir acompañada de un descanso adicional.