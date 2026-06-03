UNAM ve mínimo el riesgo de contagio de ébola en México durante el Mundial

Contagio de ébola en México

A solo días del arranque de la Copa del Mundo 2026, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que la posibilidad de que se registren contagios de ébola en México durante el torneo es extremadamente baja, pese al brote que actualmente afecta a algunas regiones de África.

Durante una conferencia de prensa, Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la UNAM, explicó que tanto México como Estados Unidos y Canadá han puesto en marcha medidas preventivas para enfrentar posibles riesgos sanitarios relacionados con la justa mundialista.

La especialista aseguró que la amenaza de contagio por ébola en los tres países anfitriones puede considerarse prácticamente nula, debido a los controles implementados para viajeros procedentes de zonas afectadas y a los protocolos internacionales de vigilancia epidemiológica.

Wong recordó que una de las selecciones que podría disputar partidos en México es la de la República Democrática del Congo, país que enfrenta actualmente un brote de la enfermedad. No obstante, señaló que los jugadores cumplen periodos de cuarentena fuera de su territorio y que existen restricciones para personas que hayan permanecido recientemente en las regiones afectadas.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno congoleño, hasta el momento se han confirmado 344 casos de ébola y 60 fallecimientos, la mayoría concentrados en la provincia de Ituri.

El reto será la llegada masiva de visitantes

Aunque descartó una amenaza importante por ébola, la investigadora advirtió que el Mundial generará una enorme movilidad de personas, lo que puede facilitar la circulación de otras enfermedades infecciosas.

Se estima que más de cinco millones de visitantes llegarán a México durante la competencia, lo que convertirá al torneo en un escenario propicio para la transmisión de diversos padecimientos.

Entre los principales riesgos mencionó al sarampión, especialmente para quienes no cuentan con esquemas completos de vacunación. La especialista recordó que en 2025 y 2026 se han contabilizado más de 18 mil casos confirmados de esta enfermedad en el país.

También alertó sobre la circulación de cepas de influenza provenientes del hemisferio sur y sobre infecciones causadas por la bacteria meningococo, que pueden presentarse con mayor facilidad en espacios con gran concentración de personas, como estadios, hostales o centros de alojamiento temporal.

Calor extremo también preocupa a especialistas

Los expertos señalaron que los riesgos para la salud durante el Mundial no se limitan a enfermedades contagiosas.

Las altas temperaturas previstas en algunas sedes, particularmente en Monterrey, donde los termómetros pueden alcanzar hasta los 40 grados centígrados, representan otro desafío para aficionados, turistas y participantes.

Ante este panorama, Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, recomendó a quienes asistan al torneo contratar un seguro médico internacional, mantenerse hidratados, protegerse del sol y revisar previamente sus esquemas de vacunación.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la competencia.