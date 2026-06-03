Autoridades pronostican 96 horas de lluvias intensas en México: estos estados enfrentarán granizo, tormentas y vientos fuertes

El pronóstico meteorológico en México, lejos de mejorar, parece que será aún más complicado. Todo apunta a un episodio de lluvias intensas de hasta 96 horas, acompañado por granizo, tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían complicar los trayectos en distintas regiones del país.
La combinación de humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México, junto con sistemas atmosféricos activos sobre el sur y sureste, está generando el escenario perfecto para que el arranque de la temporada de lluvias suba de nivel.
¿Qué estará provocando el mal clima por varios días?
El panorama climático de esta semana no responde a un solo fenómeno. La interacción entre una vaguada atmosférica, humedad acumulada y el desplazamiento de sistemas tropicales está fortaleciendo el desarrollo de nubosidad y tormentas.
Esto provoca jornadas consecutivas con lluvias fuertes a intensas, posibles acumulados elevados en poco tiempo y condiciones que favorecen encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y aumento en ríos y arroyos.
Además de la lluvia, el pronóstico contempla:
- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Rachas de viento cercanas a los 70 km/h
- Reducción de visibilidad en carreteras
- Posibles afectaciones en movilidad y servicios
Estados donde las lluvias pegarán con mayor intensidad
Los modelos meteorológicos colocan al sur y sureste del país como la zona con mayor potencial de acumulación de agua.
Estados con pronóstico de lluvias intensas
- Chiapas
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
En estas entidades podrían registrarse los eventos más fuertes del periodo.
Estados con lluvias fuertes y tormentas frecuentes
- Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Guerrero
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Entidades con lluvias intermitentes y chubascos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Michoacán
- Jalisco
- Hidalgo
- Querétaro
Aunque en estas zonas la intensidad podría ser menor, el comportamiento de las tormentas puede cambiar rápidamente durante la tarde y noche.
Temporada de lluvias se endurece en junio
Después de semanas dominadas por el calor extremo, el mapa climático cambió. Junio comienza con un escenario más húmedo y con varios estados entrando en una fase donde las lluvias serán mucho más frecuentes.