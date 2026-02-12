Huelga Cineteca Nacional 2026: ¿Cerrarán las sedes del recinto este fin de semana?

Huelga en la Cineteca Nacional...¿Por qué cerrará? Fotoarte: La Crónica

Las puertas de uno de los recintos más queridos en la CDMX, la Cineteca Nacional, podría cerrar muy pronto, Empleados y colaboradoras de las tres sedes, Xoco, Chapultepec y Centro Nacional de las Artes, han convocado para el sábado 14 de febrero un paro de actividades simbólico en demanda de mejores condiciones laborales, denunciando problemas que llevan meses emergiendo al frente de la opinión pública y de la comunidad cultural mexicana.

¿Cuáles son los reclamos y exigencias de los trabajadores de la Cineteca Nacional?

Los reclamos no son recientes ni aislados. La expansión de la institución con nuevas sedes y servicios ha venido acompañada de una mayor carga de trabajo para personal que en muchos casos carece de estabilidad laboral y de derechos básicos, como la seguridad social o jornadas de trabajo definidas.

Según trabajadores —algunos de ellos bajo anonimato por temor a represalias—, el problema se ha manifestado de diferentes maneras. En algunos casos, la falta de contratos formales ha dejado a empleados trabajando varios días sin certeza jurídica de su relación laboral; en otros, los pagos se han retrasado o dividido, llegando incluso a pagar solo quincenas sin cubrir salarios completos del mes.

Uno de los testimonios revela que, para gestionar los trámites de contratación, algunas personas fueron instruidas a elaborar documentos con datos y firmas de supuestos “competidores” falsos, una práctica que trabajadores consideran un intento por cumplir formalidades legales sin que existan procesos claros de selección laboral.

¿Cerrarán las sedes de la Cineteca Nacional?

El paro convocado, definido como “simbólico” para no interferir con las proyecciones ya programadas, busca visibilizar el malestar acumulado y presionar a las autoridades para que se atiendan demandas urgentes. En sus comunicados, el personal ha exhortado a llevar pancartas con consignas como “Cineteca Nacional por la dignidad laboral” para atraer la atención del gremio artístico, del gobierno federal y del público en general.

¿Qué respondió la Cineteca Nacional?

Las autoridades de la Cineteca Nacional han reconocido públicamente parte de la problemática, afirmando que se trabaja en la regularización de pagos y en la renovación de contratos. En redes sociales, la institución señaló que la mayoría de los pagos correspondientes a enero de 2026 se realizaron correctamente, y que se han programado reuniones para atender la situación contractual.

En una reunión celebrada con trabajadores el 9 de febrero, directivos y representantes de la Secretaría de Cultura admitieron que la falta de contratos y la administración de recursos son retos que “los rebasan” y aseguraron estar en contacto con la Secretaría de Hacienda para resolver los obstáculos presupuestales que han impedido la contratación a tiempo.

Sin embargo, para muchos empleados esto no ha sido suficiente, y la convocatoria al paro simbólico de febrero es una señal de que la paciencia se ha agotado.