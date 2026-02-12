México rompe récords turísticos en 2025: más de 47 millones de visitantes

Turismo en México Zona Arqueológica de Tulum (Elizabeth Ruiz/Elizabeth Ruiz)

México sigue llenando hoteles, aeropuertos y sitios turisticos. Solo en 2025 ingresaron al país 98.2 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento de 13.6 % respecto a 2024, de acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De ese total anual, 47.7 millones fueron turistas internacionales —es decir, visitantes que pernoctaron al menos una noche en el país—, lo que representa un crecimiento de 6.1%. En contraste, los excursionistas (quienes no duermen en México) sumaron más de 50.4 millones, con un incremento de 21.9%.

Detrás de este comportamiento creciente, hay un matiz importante ya que el impulso no vino principalmente de quienes se quedan varios días y generan mayor derrama, sino de viajeros de corta estancia y fronterizos.

Más personas, menos gasto promedio

El ingreso total por visitantes internacionales ascendió a 34,991 millones de dólares en 2025, 6.2% más que el año previo. De ese monto, 31,715 millones correspondieron a turistas que sí pernoctaron en el país, Sin embargo el gasto promedio por visitante cayó en un 6.6% anual, al ubicarse en 356 dólares. Entre turistas internacionales, el promedio fue de 663 dólares por persona, teniendo tabien una ligera baja de 1.2%.

Esto quiere decir que, aunque México recibe más gente, el crecimiento viene acompañado de una reducción en el desembolso individual.

La explicación está en la composición del flujo. El turismo fronterizo y de corta estancia —que suele implicar viajes rápidos, compras específicas o visitas breves— tiene un gasto considerablemente menor que el turismo aéreo tradicional.

El auge terrestre y fronterizo

En 2025, los turistas que ingresaron por vía terrestre crecieron 15.6%, mientras que los de vía aérea registraron una ligera caída anual de 1.3%. Por su parte, los turistas fronterizos aumentaron 13.6%, y los excursionistas fronterizos lo hicieron en 24.9%. Esto nos habla del incremento del dinamismo fronterizo.

Tan solo en diciembre ingresaron al país 10.1 millones de visitantes internacionales, 12.3% más que en el mismo mes de 2024. De ellos, casi la mitad fueron excursionistas que no pernoctaron. Ese mismo mes, el gasto medio por visitante bajó 9.3% anual.

Los mexicanos están viajando más

Mientras México consolida su atractivo global, también crece la movilidad y el consumo turístico de los propios mexicanos fuera del país.

En diciembre de 2025, 7.46 millones de residentes en México viajaron al extranjero, un aumento de 7.6% anual y el gasto total en el exterior creció 18.9% en ese mes.

En el acumulado anual, los residentes mexicanos realizaron 78.3 millones de salidas internacionales, 13.8 % más que en el año inmediato anterir, con un gasto total de 13 mil 654 millones de dólares, un incremento de 20.6 %.

La economía turística avanza, pero con moderación

En paralelo, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico creció 0.8 % anual en el tercer trimestre de 2025, según los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística y el Consumo Turístico Interior mostró un avance de 0.8 % anual.

Aunque el crecimiento es más moderado que el del flujo de visitantes, confirma que el sector mantiene una tendencia positiva dentro de una recuperación postpandemia.

México se mantiene como el sexto país más visitado del mundo y el Gobierno federal ha planteado la meta de escalar al top cinco global, pero estas cifras demuestran que el desafío no es solo atraer más visitantes, sino elevar la derrama económica por viaje y fortalecer segmentos de mayor valor agregado.

Las cifras de 2025 muestran un país cada vez más transitado. La pregunta ahora es cómo convertir ese volumen en mayor impacto económico sostenible.