Profeco presenta el monitoreo de precios de los chocolates

Entre los regalos más populares para festejar el Día del Amor y la Amistad, son los chocolates. Con esta fecha de alto consumo en puerta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recopiló a nivel nacional el precio mínimo y máximo de los chocolates en algunas de sus presentaciones más comercializadas, con el objetivo de proporcionar información oportuna que contribuya a tomar decisiones razonadas y responsables.

Donde encontrar las mejores opciones para comprar chocolates

En la presentación de chocolate con leche y relleno suave sabor café moka de la marca Hershey’s Kisses Selección Especial, la Procuraduría encontró la caja con 120 gramos desde $64.00 en Chedraui sucursal Cuernavaca Flores Magón, en Morelos,

La caja de 168 gramos de surtido de chocolates con relleno suave de Lindt Lindor se comercializó con el precio más bajo en Chedraui Plaza América en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México en $181.00 y el precio más alto registrado para esta misma presentación fue de $329.00 en Sears León Plaza, en Guanajuato

La sucursal Tangamanga en San Luis Potosí de la cadena Sears comercializó la caja con 168 gramos de chocolate amargo con relleno suave y 70% cacao de Lindt Lindor en $179.00 pesos, el precio más bajo a nivel nacional.

El chocolate con leche y relleno suave de Lindt Lindor de menor precio en toda la República se encontró en Walmart Campeche, que vende la caja de 168 gramos en $187.00 pesos.

En el caso del tubo de 180 gramos de chocolates semiamargos con relleno de tequila José Cuervo Especial de Turin, presentación que se consiguió desde $188.00 pesos en Walmart Plaza Galerías, en Aguascalientes, hasta en $275.00 en Sanborns Vallarta, Jalisco.

El estuche en forma de corazón con 89.8 gramos de surtido de especialidades y chocolates de Ferrero Rocher Collection, el cual tiene un precio promedio a nivel nacional de $139.80 pesos.

Para todos aquellos que buscan las mejores opciones en el mercado, la Procuraduría los invita a consultar el monitoreo completo en el siguiente link https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1055573/Monitoreo_de_Ch oocolates_Febrero_2026.pdf, donde se enlistó el precio más bajo y el más alto de 25 productos en distintas regiones del país.

La Profeco recuerda a las personas que tengan planeado adquirir estos productos en el marco del Día del Amor y la Amistad, comparar en diferentes establecimientos y elegir la opción más adecuada a sus necesidades, gustos y presupuesto, pues algunas cadenas comerciales pueden ofrecer la misma presentación y marca por el doble de precio.