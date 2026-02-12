SUPERISSSTE e INFO CDMX firman convenio para incorporar sistema braille en tiendas

Sistema Braile Tiendas SUPERISSSTE e INFO CDMX firman un convenio para incorporar el sistema braille en las tiendas y las personas con discapacidad visual podrán consultar información de los productos que ofrecen las tiendas

Con el objetivo de impulsar una mayor inclusión en las tiendas del SUPERISSSTE, se firmó un convenio de colaboración para que estos establecimientos cuenten con sistema braille, en beneficio de personas con discapacidad visual.

El ISSSTE, a través del SUPERISSSTE, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO CDMX), para incorporar herramientas tecnológicas que permitan a personas con discapacidad visual consultar la información de los productos que ofrecen las tiendas.

De esta manera, el organismo capitalino puso a disposición de SUPERISSSTE, a cargo de Dunia Ludlow Deloya, la herramienta digital “Fuente Espejo Braille”, que permite traducir textos convencionales a este sistema de forma sencilla y accesible.

Con esta incorporación, las personas con discapacidad visual podrán conocer por sí mismas precios, promociones y características de los productos en las sucursales, puesto que la información de etiquetas y materiales se traducirá de forma rápida al sistema braille, lo que facilitará una compra informada.

Ludlow Deloya agradeció la colaboración y señaló que el sistema braille en tiendas dará mayor autonomía a las personas con discapacidad visual, al poder identificar productos, precios y promociones, lo que les permitirá ejercer plenamente su derecho a decidir.

“Hoy dimos un gran paso hacia una atención más incluyente y accesible en Tiendas @TUSUPERISSSTE. (...) Con la donación del sistema “Fuente Braille Espejo”, podremos transformar textos a Braille y facilitar que las personas con discapacidad visual conozcan con libertad y claridad las características, precios y ofertas de lo que adquieren en nuestras tiendas”.

A su vez, la comisionada presidenta del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, destacó que esta donación representa un esfuerzo relevante de colaboración interinstitucional con enfoque social, orientado a garantizar que la información llegue efectivamente a todas las personas, y subrayó que la transparencia y el acceso a la información alcanzan su verdadera dimensión cuando se ejercen de manera incluyente.

En la firma del convenio participaron directivos y personal técnico de ambas instituciones. En representación de SUPERISSSTE, acudió el jefe de departamento, Enrique Ismael Ortega Soto, y la secretaría técnica, Georgina Adriana Pulido García. Mientras que por parte del INFO CDMX asistió la secretaria ejecutiva, Sandra Mancebo Padilla; la secretaria técnica, Miriam Soto Domínguez; y la directora de asuntos jurídicos, Jéssica Itzel Rivas Bedolla.