Urge Ivonne Ortega a instalar de verdad módulos de vacunación contra sarampión; causa ceguera

CDMX — La Ciudad de México, que recibe a 13 millones de personas diarias como población flotante, principalmente de municipios mexiquenses conurbados, debe contar, de verdad, con módulos de vacunación contra el sarampión, que es altamente contagiosa en el sector infantil y causa ceguera, diarrea severa, neumonía y encefalitis, alertó la diputada y coordinadora de MC, Ivonne Ortega Pacheco.

La exgobernadora de Yucatán refirió que en 2016 este padecimiento se declaró como erradicado, pero 10 años después resurge y es aún más grave, principalmente en la capital del país, por su alta densidad poblacional, por lo que es un retroceso en el control epidemiológico y debe atenderse con seriedad, dijo.

“Frente a los diversos reportes de que no se instalaron los módulos de vacunación en la Ciudad de México, o no operaban, desde la Bancada Naranja se denuncia la ausencia de brigadas, y de personal capacitado, que, de no corregirse de manera inmediata, va a repercutir en la campaña de vacunación”, exhortó Ortega Pacheco.

Señaló que a derivado de los casos registrados en diversas entidades del país, se deben tomar medidas inmediatas al tratarse de una enfermedad viral altamente contagiosa, especialmente peligrosa para niñas y niños, que se transmite vía respiratoria y puede provocar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, neumonía y diarrea severa.

El brote de sarampión registrado en la Ciudad de México, como se ha dado a conocer en días recientes, debe provocar a las autoridades capitalinas a que se garantice la instalación y la operación de los módulos de vacunación contra esta enfermedad.

Para que esta política pública de inmunización sea efectiva, la lideresa emecista hizo este exhorto para que se realicen campañas permanentes dirigidas a la población, debido al contexto epidemiológico y para prevenir más contagios.

“En México el sarampión había sido controlado a través de la vacunación permanente, y se declaró erradicado en el país en 2016, por eso ahora, que 10 años después se requiera de una gran campaña de vacunación, es un retroceso en el control epidemiológico que debe atenderse con seriedad, principalmente en la capital, por su gran densidad poblacional”, indicó.