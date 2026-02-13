¿Habrá puente el 24 de febrero de 2026? Te explicamos qué habrá ese día y si será feriado (Cuartoscuro)

En México, el 24 de febrero se celebra de manera oficial el Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios más representativos para los mexicanos.

La fecha fue establecida el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, la conmemoración nacional fue reconocida oficialmente hasta 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Aquí te contamos si esta fecha está considerada dentro de los días de descanso obligatorio a nivel nacional.

¿Habrá puente el 24 de febrero en México?

Pese a que se trata de una fecha conmemorativa oficial a nivel nacional, este 24 de febrero no habrá puente en México.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los días de descanso obligatorio en el país, el 24 de febrero no está considerado como feriado oficial, por lo que no forma parte de los días no laborables.

En febrero, únicamente el 5 de este mes está contemplado como día de descanso obligatorio, según la normativa laboral. Por ello, quienes hayan trabajado en esa fecha deben recibir su salario más un pago doble adicional, como ocurre en los días de asueto oficiales.

¿Qué habrá este 24 de febrero en México?

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial la realización de algún evento federal específico para el 24 de febrero de 2026. Sin embargo, como ha ocurrido en años anteriores, se prevé la realización de ceremonias protocolarias en distintas regiones del país, incluyendo el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se conmemora el lábaro patrio con actos cívicos.

De igual forma, en escuelas incorporadas a la SEP suelen realizarse ceremonias y actividades cívicas en las que estudiantes y personal académico celebran este símbolo de identidad nacional.