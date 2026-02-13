Protegen a actrices y actores de doblaje contra la clonación de sus voces con IA en México

Protejen a actrices y actores de doblaje contra la clonación de sus voces con IA en México

El Gobierno de México informó que impulsará cambios a la legislación para proteger a actrices, actores de doblaje y locutores ante el uso de inteligencia artificial para clonar o reproducir sus voces sin consentimiento.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina, en respuesta a las preocupaciones del gremio sobre el uso de herramientas digitales que pueden imitar voces humanas y poner en riesgo su trabajo.

¿Qué propone el Gobierno para proteger las voces?

La administración federal enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor.El objetivo es garantizar que la voz sea reconocida como una herramienta artística y que su uso mediante inteligencia artificial requiera autorización expresa de su titular.

¿Por qué surge esta iniciativa?

En los últimos años, actores de doblaje han manifestado su preocupación por la clonación de voces sin contrato, pago o consentimiento, lo que podría derivar en la sustitución de talento humano por sistemas automatizados.

Autoridades federales han señalado previamente que el uso indiscriminado de estas tecnologías podría afectar empleos en la industria del doblaje, por lo que se trabaja en una regulación que brinde certeza laboral y proteja la identidad vocal de los artistas.

¿Qué busca la reforma?

La iniciativa pretende:

Evitar el uso o reproducción de voces sin autorización.

Reconocer la voz como un elemento protegido por derechos laborales y de autor.

Regular el uso de inteligencia artificial en producciones audiovisuales y comerciales.

Con esta medida, el Gobierno busca responder a las demandas del gremio y establecer reglas claras ante el avance de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.