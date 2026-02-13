Sheinbaum confirma que planean promover mecanismos para la reducción de los precios de medicamentos

Presidenta Claudia Sheinbaum (Rogelio Morales Ponce)

La mandataria federal confirmó que su gobierno trabaja con la Secretaría de Economía y de Salud para revisar la posibilidad de promover mecanismos para reducir el precio de los medicamentos.

Dijo que el objetivo no es fijar un tope a los precios en los productos, si no, hablar con las farmacéuticas y los comercializadores de los medicamentos, porque en algunos casos “es un exceso su costo”.

Destacó que la prioridad de su administración es que centros de salud y hospitales tengan medicamentos gratuitos, un tema que, aseguró, se está cumpliendo.

Pero reconoció la importancia de tratar los precios de los medicamentos, principalmente los patentes, que deben ser adquiridos en farmacias y hospitales privados.