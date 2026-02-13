Sismo en México hoy 13 de febrero: dónde tembló, magnitud y reporte más reciente

Durante este 13 de febrero, el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional reportó distintos movimientos telúricos en el país, principalmente en zonas del sur y noroeste, regiones donde la actividad sísmica suele ser frecuente por la interacción de placas tectónicas.

Estos eventos, en su mayoría de magnitud moderada o baja, forman parte de la dinámica natural del territorio mexicano, uno de los más activos sísmicamente a nivel mundial.

Magnitud y características del sismo más reciente

De acuerdo con los reportes oficiales, los movimientos detectados se ubicaron en rangos cercanos a magnitudes ligeras, sin que se activaran protocolos de emergencia en la mayoría de los casos.

Los registros indican que este tipo de sismos suelen tener profundidades variables y pueden pasar desapercibidos para la población, aunque son clave para el seguimiento científico de la actividad tectónica del país.

¿Dónde tembló este viernes 13 de febrero?

Hora: 00:03:13 am

Epicentro: 86 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, con coordenadas de 16.081°, -98.916°

Profundidad: 12.8 kilómetros

Magnitud: 4.7

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una zona donde convergen varias placas tectónicas, entre ellas la de Cocos y la de Norteamérica, lo que provoca movimientos constantes a lo largo del territorio, especialmente en la franja del Pacífico.

Esta condición geológica explica por qué los reportes de sismos hoy en México son habituales y forman parte de la vigilancia permanente de las autoridades y centros de monitoreo.

Recomendaciones ante la actividad sísmica

Aunque los sismos recientes no generaron afectaciones, especialistas recuerdan la importancia de mantener protocolos básicos:

Identificar zonas de seguridad en casa y trabajo

Contar con mochila de emergencia

Participar en simulacros y revisar rutas de evacuación

Estas acciones ayudan a reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad, especialmente en un país con actividad sísmica constante.

Balance general del día

El reporte del temblor hoy 13 de febrero se mantiene sin daños ni incidentes relevantes, confirmando que los movimientos registrados forman parte de la actividad cotidiana del país.

Las autoridades continúan con el monitoreo permanente para informar oportunamente a la población.