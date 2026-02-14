Arriaga desafía a la SEP, se atrinchera en su oficina y reitera que no se va

Marx Arriaga Navarro, antiguo director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (@LETICIAMONTANO/x)

Marx Arriaga Navarro, antiguo director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reafirmó este sábado que no dejará su cargo en la dependencia federal.

“¡Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM”, expresó en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que llevará una jornada de “Protesta con propuesta”, y reiteró que seguirá en sus oficinas “rodeados por las cloacas de la SEP” porque “¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”.

Arriaga fue despedido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la tarde del viernes.

Al exfuncionario se le notificó que su destitución surtirá efecto a partir del domingo 15 de febrero.

Videos en redes sociales mostraron algunos momentos en que Marx Arriaga fue notificado de su destitución y su salida del recinto en el que se encontraba.

En uno de ellos, el ahora exfuncionario cuestionó: “¿Quién dio la indicación?”.

Por eso, fue escoltado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), aunque finalmente se atrincheró en sus oficinas de la SEP.

A través de un comunicado, la dependencia negó que existiera desalojo contra el exfuncionario, tras viralizarse las imágenes.

“La SEP informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría”, destacó.

La secretaría agregó que se llevó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza a partir del domingo 15 de febrero, a la modalidad de libre designación.

“En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026”, finalizó.