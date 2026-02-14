Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 14 de febrero: qué autos no pueden circular

Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 14 de febrero de 2026: qué autos no pueden circular (Cuartoscuro)

Esté 14 de febrero de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declaró contingencia ambiental por mala calidad del aire en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, por lo que se activó el Doble Hoy No Circula.

Esto implica que muchos vehículos particulares no podrán circular durante todo el día, con el objetivo de reducir contaminantes y proteger la salud de la población en el Valle de México.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, periodo en el que se han registrado altos niveles de ozono y otras partículas contaminantes. Las autoridades buscan disminuir la emisión de gases provenientes del tránsito vehicular, especialmente ante los riesgos para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.





Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Qué vehículos descansan este sábado 14 de febrero

Con la activación del Doble Hoy No Circula, varios autos deberán suspender circulación. La restricción aplica a vehículos particulares con holograma 2, así como a aquellos con holograma 1 cuya placa termine en números pares (2, 4, 6, 8 y 0). También están incluidos vehículos con holograma 0 y 00 con engomado azul y terminación de placa 9 u 0.

Los autos sin holograma de verificación —como vehículos nuevos, de demostración, de traslado o con placas foráneas o con letras— son considerados equivalentes a holograma 2 y tampoco podrán circular.





Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Excepciones y sanciones por incumplimiento

Están exentos de la medida los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma exento vigente.

También pueden circular unidades de emergencia, médicas, transporte escolar autorizado, servicios funerarios y vehículos adaptados para personas con discapacidad, siempre que cuenten con los permisos correspondientes.

No respetar el Doble Hoy No Circula durante contingencia puede derivar en multas y en el traslado del vehículo al corralón. Por ello, se recomienda revisar holograma y terminación de placa antes de salir, y considerar alternativas de movilidad.