Cómo aumentar tu pensión del IMSS Ley 73 un 10% para marzo 2026

Ley 73 del IMSS para pensionados Especial

Otra buena noticia para todos los trabajadores que cotizan o planean pensionarse bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que el próximo marzo de 2026 ofrece una oportunidad concreta para mejorar el ingreso que recibirán cada mes tras dejar de laborar.

Más allá del ajuste anual que ya aplicará el IMSS por el aumento al salario mínimo, existen estrategias dentro del propio esquema de la Ley 73 que pueden elevar la pensión hasta en un 10% o más, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se utilicen herramientas conocidas como asignaciones familiares.

Asignaciones familiares: ¿qué son y cómo ayudan?

Uno de los mecanismos menos conocidos pero más efectivos para incrementar la pensión bajo este régimen son las asignaciones familiares. Se trata de beneficios adicionales que el IMSS reconoce cuando el pensionado tiene dependientes económicos acreditados ante la institución. Estas asignaciones funcionan como porcentajes que se suman a la pensión base y pueden marcar una diferencia significativa en el ingreso mensual:

15% adicional si el pensionado tiene esposa o concubina (o concubinario, según el caso) a su cargo.

si el pensionado tiene esposa o concubina (o concubinario, según el caso) a su cargo. 10% extra por cada hijo menor de 16 años, o hasta 25 años si estudia en una institución del Sistema Educativo Nacional.

por cada hijo menor de 16 años, o hasta 25 años si estudia en una institución del Sistema Educativo Nacional. 10% adicional por cada padre o madre que dependa económicamente del pensionado.

En conjunto, estas asignaciones pueden representar un aumento de hasta un 15%, un 25% o más del monto base, dependiendo de cuántos beneficiarios acredites ante el IMSS y de la forma en que integren su expediente en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

¿Cómo activar estos beneficios antes de marzo?

Para que estos incrementos se reflejen en el pago de marzo de 2026, es necesario que el titular actualice su información y documentación de dependientes ante el IMSS. Esto ocurre directamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponde a su adscripción, donde se debe presentar la documentación probatoria de cada beneficiario:

Actas de nacimiento y/o matrimonio que demuestren parentesco.

Identificaciones oficiales de los dependientes.

Cualquier otra evidencia que acredite dependencia económica según los lineamientos del Instituto.

El IMSS actualiza estos datos y, de cumplir con los requisitos, incorpora los porcentajes de asignación familiar al monto de la pensión, lo que puede generar un impacto inmediato en los depósitos mensuales.

Para quienes están próximos a jubilarse o ya cotizan bajo este régimen, conocer y aprovechar estas herramientas puede traducirse en mejor calidad de vida, mayor ingreso mensual y un retiro más estable.

Cabe destacar que en el primer trimestre de 2026, la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 se ubicará arriba de los 10 mil 600 pesos mensuales, tras los ajustes aplicados al salario mínimo y otros factores económicos del país.

IMSS Ley 73 qué es y cómo funciona

La Ley 73 del IMSS es el régimen de pensiones para trabajadores que cotizaron por primera vez antes del 1 de julio de 1997, ofreciendo una pensión vitalicia basada en las últimas 250 semanas cotizadas y el total de semanas acumuladas. Requiere un mínimo de 500 semanas, edad de 60-65 años, y permite incrementos familiares.

¿Cómo funciona la Ley 73 del IMSS?

Requisitos: Tener 60 años o más, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, contar con al menos 500 semanas de cotización (aprox. 10 años) y estar dentro de la conservación de derechos.

Cálculo de Pensión: Se basa en el promedio del salario diario de las últimas 250 semanas cotizadas (aprox. 5 años) y el total de semanas acumuladas. A mayor número de semanas (más allá de las 500, especialmente con >800 o >1000), mayor será el monto.

Edad de Retiro:

Cesantía: 60 a 64 años (se recibe entre 75% y 90% del monto total).

Vejez: 65 años o más (se recibe el 100% del cálculo).