Gobierno dejó de gastar 70 % de recursos destinados a vacunas incluidas para Sarampión : PAN

Al alza contagios de sarampión en México (Freepik)

En los últimos tres años México dejó de gastar el 70 % de recursos destinados a comprar vacunas lo que derivó en el rebrote de sarampión que enfrenta nuestro país donde hasta el momento se han registrado 9 mil 478 casos acumulados con un saldo de 29 personas fallecidas por esta enfermedad y un alza importante de contagios en varias entidades federativas.

“Entre 2022 y 2025 el gobierno federal dejó de gastar 7 de cada 10 pesos que estaban destinados a comprar vacunas. El dinero existía, lo que faltó fue asumirlo como prioridad”, acusó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

Afirmó que el rebrote de sarampión que enfrenta México no es un fenómeno accidental ni inevitable, sino la consecuencia directa del deterioro del sistema preventivo de salud y de la caída reciente en las coberturas de vacunación por parte de los gobiernos de Morena.

Romero explicó que en 2012 la cobertura de primera dosis alcanzaba 98.8% y en 2018 se mantenía alrededor del 97%, para 2024 descendió a 79.9% en primera dosis y apenas 69% en segunda dosis, niveles que permiten la transmisión comunitaria del sarampión.

“Con coberturas superiores al 95% no hay brotes; cuando bajan a niveles cercanos al 70%, el brote es inevitable. No es ideología, es epidemiología”, acusó

El dirigente panista recordó que hace varios años México era un referente mundial en vacunación, pero hoy, ese logro que había costado décadas fue destruido por Morena.

“El sarampión, una enfermedad que México había eliminado, regresó cuando se dejó de vacunar. Esto no es mala suerte ni un brote importado: es la pérdida de inmunidad colectiva”, acusó

El dirigente panista rechazó la narrativa del gobierno federal que atribuye la crisis sanitaria a decisiones tomadas hace más de una década, al señalar que la evidencia epidemiológica demuestra lo contrario.

“Morena descuidó la salud de las familias mexicanas mostrando su incongruencia. Entre 2022 y 2025 el gobierno federal dejó de gastar 7 de cada 10 pesos que estaban destinados a comprar vacunas. Quieren explicar el presente con el pasado, pero los datos son claros: sin vacunas compradas no hay niños vacunados. El dinero existía, lo que faltó fue darle esa prioridad”, puntualizó.

Romero Herrera destacó que los contagios se concentran principalmente en menores de un año y en niñas y niños de entre 1 y 9 años, población que debía haber sido inmunizada en años recientes.

“No son adultos de hace quince años; son niñas y niños de hoy. La edad de los pacientes desmonta por completo la explicación oficial”, afirmó.

Además, señaló fallas estructurales que explican la pérdida de protección sanitaria nacional, entre ellas la disminución de brigadas de vacunación, interrupciones en la cadena de frío, ausencia de campañas permanentes y la falta de seguimiento nominal infantil.