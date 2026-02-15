Línea 079 brinda más de un millon de atenciónes para programas sociales

El centro de antención 079 ha brindado un millón mil 163 atenciones telefónicas a la ciudadanía de enero de 2025 a la fecha, brindando información sobre trámites, registros en algún programa social o atención especializada.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que la línea 079 concentra 23 líneas especializadas y se consolida como un canal de contacto para resolver dudas sobre todo en lo relativo a los programas sociales del Gobierno de México. Entre las atenciones registradas destacan la Línea de Jóvenes Construyendo el Futuro con 246 mil 409 llamadas; la Línea Becas con 215 mil 203 llamadas y la Línea de Llave MX ha brindado asesoría a 206 mil 864 personas.

Recientemente, se incorporó la Línea Pasaportes ha brindado atención a 84 mil 628 personas usuarias del 1 de enero al 8 de febrero de este año, en la que se orienta sobre requisitos para la expedición o renovación del documento y permite la programación de citas.

Este centro de atención 079 opera con 978 agentes, de los cuales 543 son mujeres. El servicio se brinda las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, también se ofrece el servicio de apoyo a través de WhatsApp agregando el número 55 2230 2128 como un contacto.