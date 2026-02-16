Alerta IMSS: El trámite que debes hacer antes del 28 de febrero para no perder beneficios en marzo 2026

Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo funciona está opción para mejorar la pensión? Con la Modalidad 40 del IMSS puedes continuar cotizando a pesar de haber perdido el trabajo; conoce todos los detalles sobre esta forma para mejorar tu pensión (Imagen hecha con IA y IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una alerta para millones de asegurados y pensionados: existe un trámite obligatorio que debe completarse antes del 28 de febrero de 2026, y no hacerlo podría afectar directamente tu acceso a beneficios, servicios médicos o incluso la continuidad de tu pensión.

La medida ha comenzado a generar preocupación entre trabajadores en activo, pensionados y derechohabientes que no están familiarizados con los requisitos administrativos de la institución, y que podrían enfrentar contratiempos a partir de marzo si ignoran este llamado oficial.

¿Cuál es el trámite obligatorio del IMSS?

Se trata de la actualización del registro de beneficiarios y datos personales, un procedimiento que muchos afiliados suelen posponer o dejar olvidado. El IMSS ha advertido que si no se actualizan datos como dirección, beneficiarios, números de contacto o documentos personales, las personas afectadas podrían enfrentar:

Retrasos en la atención médica programada

Suspensión de pagos de pensión o prestaciones

Problemas para acceder a servicios complementarios

Incidencias con notificaciones y avisos oficiales

La actualización de datos debe hacerse directamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponde al domicilio del asegurado, o también a través de los sistemas digitales que el propio IMSS ha puesto a disposición.

¿Por qué tiene fecha límite?

De acuerdo con la información oficial del IMSS, este requerimiento forma parte de sus procesos de modernización y depuración de registros, con el objetivo de garantizar que la base de datos sea precisa y que los afiliados reciban atención y beneficios sin contratiempos.

Además, el cierre de este ciclo antes del 28 de febrero de 2026 permite que la institución pueda aplicar ajustes en nómina, servicios y atención médica desde el 1 de marzo, sin que haya interrupciones que afecten la calidad de servicio.

¿A quiénes aplica este trámite?

Este proceso no es opcional ni exclusivo de un grupo reducido, sino que está dirigido a:

Trabajadores con vigencia de derechos ante el IMSS

Pensionados y jubilados

Beneficiarios registrados (cónyuge, concubina o concubinario, hijos, ascendientes)

Personas con seguro facultativo

Estudiantes con seguro de salud

Cualquier persona que tenga registros ante el IMSS debe revisar sus datos y, de ser necesario, actualizarlos para evitar contratiempos o la suspensión de derechos.

¿Qué datos debes revisar y actualizar?

Los datos que el IMSS solicita verificar y, en su caso, actualizar son:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

CURP

Domicilio

Teléfono y correo electrónico

Beneficiarios:

Nombre y datos de cónyuge o concubina

Hijos o menores a cargo

Documentos de ascendientes dependientes

Registro de discapacidades

Documentación a verificar

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Actas de nacimiento y matrimonio si corresponde

Documentos de discapacidad, en su caso

La verificación y actualización de esta información puede hacerse en línea a través de la página oficial del IMSS o de forma presencial en la unidad médica correspondiente, con cita previa.

¿Qué pasa si NO verifico estos datos?

El IMSS ha dejado claro que quienes no cumplan con esta obligación antes del 28 de febrero de 2026 podrían enfrentar:

Retrasos en la entrega de medicinas o consultas programadas

Errores en el pago de pensiones o prestaciones económicas

Problemas para realizar trámites posteriores

Dificultades para inscribir a beneficiarios en programas de salud

La recomendación de expertos en seguridad social es no dejar este procedimiento para último momento, ya que algunas unidades médicas podrían saturarse conforme se acerque la fecha límite.

¿Cómo hacerlo paso a paso?