Camión abandonado en San Luis Potosí: ¿Qué pasó y qué es lo que se sabe?

Camión abandonado San Luis Potosí El autobús fue encontrado con el motor encendido, pero sin personas a bordo y se desconoce el paradero de pasajeros y chofer.

Este fin de semana, la noticia de un camión abandonado en una carretera en San Luis Potosí ha sido tema de consternación a nivel nacional. El caso generó interés debido a que el vehículo fue encontrado con las luces prendidas y con pertenencias de al menos 40 personas que viajaban en este. Sin embargo, a más de 24 horas de esto, no se ha dado información precisa de qué fue l ocurrido y qué ocurrió con quienes estaban a bordo de la unidad. Esto es lo que se sabe.

Camión aparece abandonado en San Luis Potosí

La madrugada de este domingo 15 de febrero fue localizado un autobús de pasajeros abandonado en la carretera federal Valles–El Mante, en el municipio de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por esa vía y que notaron la unidad detenida en circunstancias inusuales, lo que provocó la movilización de diversas corporaciones de seguridad y la activación de protocolos de búsqueda en la zona.

La unidad, identificada como parte de la empresa Transportes Vencedor que cubre la ruta 102 entre Valles y Laguna del Mante, fue encontrada con el motor encendido, sin rastro del conductor ni de los pasajeros, y con pertenencias personales en su interior, lo que generó alarma entre las autoridades y reforzó las sospechas de la posible comisión de un delito.

El incidente se registró alrededor del kilómetro 32 de la carretera, en las inmediaciones del ejido Laguna del Mante, una zona que es tránsito habitual de transporte regional. Al recibir el aviso, elementos de Protección Civil así como de la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional llegaron al sitio para acordonar el área, descartar riesgos adicionales y comenzar con las diligencias correspondientes.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el autobús abandonado en San Luis Potosí?

En un primer reporte, personal de Protección Civil confirmó que las llamas que se habían advertido inicialmente provenían de un pastizal cercano y no del autobús, por lo que fueron sofocadas sin que el vehículo de pasajeros presentara daños severos.

Hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado ni de otras autoridades locales sobre el número de ocupantes que viajaban en la unidad o el paradero de los mismos. Tampoco se ha detallado si se ha iniciado una carpeta de investigación formal ni qué líneas de averiguación se siguen conforme avanza la investigación.

Equipos de seguridad continúan con patrullajes y búsqueda en la zona, mientras que la unidad permanece bajo resguardo oficial para las diligencias periciales necesaria