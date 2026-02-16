Corte salva derechos de 36 mil menores con discapacidad en QR; los excluían por edad para opinar

CDMX — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió proteger derechos humanos de más de 36 mil niños con alguna discapacidad que viven en Quintana Roo, donde una ley les prohibía participar, por no alcanzar la mayoría de edad, en un parlamento abierto en el que se hablaría de política pública que les afecten o beneficien.

El proyecto de resolución a la controversia constitucional interpuesta por la CNDH de la ministra Loretta Ortiz -con maestría por la defensa de derechos humanos- fue avalado por ministros A partir de la notificación de la sentencia, el Congreso del Estado de Quintana Roo

deberá ajustar la regulación y las convocatorias correspondientes para permitir la

participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con su edad

y madurez, garantizando condiciones accesibles y seguras Giovanni Figueroa y Lenia Batres, entre otros.

El máximo tribunal determinó que este requisito excluía de manera absoluta a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, impidiéndoles participar en un espacio diseñado precisamente para que expresen sus necesidades, propuestas y preocupaciones, por lo que concluyó que se trataba de una restricción injustificada y discriminatoria que desconoce que las niñas, niños y adolescentes (NNA) son titulares de derechos cuya voz debe ser escuchada y no solo “objetos de protección”.

A partir de la notificación de la sentencia, el Congreso del Estado de Quintana Roo deberá ajustar la regulación y las convocatorias correspondientes para permitir la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con su edad y madurez, garantizando condiciones accesibles