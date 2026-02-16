Hospital del ISSSTE en Torreón realiza procedimiento especializado para prevenir infarto

ISSSTE Torreón, procedimiento especializado Derechohabiente de 59 años, con cardiopatía isquémica trivascular, complicación coronaria de alta gravedad, fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica, en el ISSSTE en Torreón

El equipo de Cardiología del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila, adscrito al ISSSTE, practicó una cirugía de revascularización miocárdica (CRM), o “bypass” coronario para prevenir un infarto en un derechohabiente de 59 años, diagnosticado con cardiopatía isquémica trivascular.

El jefe del servicio de Cardiología de la unidad, Carlos Valentín Montes Bautista, detalló que este padecimiento es considerado una grave complicación coronaria que obstruye las tres principales arterias del corazón, por lo que el procedimiento era necesario para restablecer el flujo de sangre.

Explicó que el procedimiento implica la creación de nuevas rutas para el flujo sanguíneo, utilizando injertos de arterias o venas del propio paciente. La cirugía se realiza generalmente con una toracotomía y la utilización de una bomba de corazón-pulmón para detener el corazón y facilitar la exposición quirúrgica.

La intervención permite alejar el riesgo inminente de infarto de miocardio y mejorar la calidad de vida del paciente”, explicó.

Precisó que, entre los síntomas del paciente, se registraron dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, así como debilidad y disminución significativa de la capacidad física.

A cuatro meses de la cirugía, añadió, el derechohabiente presentó una evolución favorable, con mejoría sustancial en su estado de salud, por lo que recibió el alta médica el 21 de enero.

Agregó que, como parte del seguimiento clínico, el paciente fue incorporado al programa de rehabilitación cardíaca integral, en el que durante un mes realizó ejercicios físicos especializados con el objetivo de fortalecer la función cardiaca y favorecer su recuperación.

“Después de la rehabilitación recibió el alta definitiva en enero de este año. Además, recibió atención integral por parte de los servicios de nutrición y psicología para llevar un plan nutricional y acompañamiento emocional, que le permitan regresar a su vida normal”, remarcó.

El derechohabiente reconoció el buen trato que recibió por parte del personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, “el trato fue excepcional, con alta calidad humana y profesional. Además, también fue agradable disfrutar de las instalaciones e infraestructura del nuevo hospital regional de Torreón, todo en un excelente estado. Le agradezco al personal médico y administrativo, así como a los donadores de sangre y de aféresis”.