Huelga en el Monte de Piedad: Conoce el nuevo calendario de pago según tu fecha original

Huelga en el Monte de Piedad: Calendario actualizado de pagos Fotoarte: La Crónica

La huelga que mantienen los trabajadores del Nacional Monte de Piedad sigue afectando a miles de derechohabientes y usuarios que tienen prendas en empeño. Debido a la suspensión parcial de servicios, la institución ha anunciado una extensión extraordinaria de las fechas de pagos y de comercialización de prendas que estaban programadas originalmente entre septiembre de 2025 y los meses subsecuentes de 2026.

¿Qué significa esto? Si tenías un empeño y estabas por pagar para recuperar tus bienes o evitar su venta, ahora cuentas con plazos más amplios, aunque es clave que verifiques en tu contrato cuál es tu nueva fecha asignada para que no pierdas tus artículos y puedas gestionarlos sin prisas.

Es por ello que en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva actualización y cómo puedes hacer calcular la nueva fecha de tu pago sin que esto afecte el empeño de tu prenda.

¿Por qué se movieron las fechas?

Debido a la huelga laboral que ha limitado el funcionamiento normal de las sucursales, el Monte de Piedad decidió extender los plazos de pago de refrendos y de comercialización (llamado “Día de Pase a Almoneda”) de forma automática para quienes tenían cita de pago entre finales de septiembre y varios meses posteriores.

La institución explica que este ajuste busca “que tengas más tiempo y puedas estar tranquilo” mientras continúan los efectos del paro, y que todas las prendas permanecen resguardadas y seguras, sin generar costos adicionales por custodia durante este período.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Cómo entender tu nuevo calendario?

Para saber qué día debes pagar o cuándo tu prenda puede pasar a comercialización —es decir, cuando sería puesta en venta si no se paga el refrendo—, consulta directamente la tabla de fechas según tu fecha original de comercialización, que el Monte de Piedad ha publicado oficial y actualizada.

En general, si tu fecha original de comercialización estaba entre el 25 de septiembre de 2025 y principios de 2026, ahora tienes plazos extendidos hasta varios meses después, la mayoría para abril, mayo, junio o julio de 2026. Por ejemplo:

Las prendas con fecha original 25 o 26 de septiembre de 2025 tienen ahora nuevo Día de Pase a Almoneda el 6 de abril de 2026 .

tienen ahora . Las que tenían fecha original 4 de noviembre de 2025 ahora podrán comercializarse hasta 6 de mayo de 2026 .

ahora podrán comercializarse hasta . Y las que correspondían a principios de diciembre de 2025 tienen nuevas fechas hasta junio y julio de 2026.

La lista completa con cada fecha original y su nueva cita de pago y comercialización está disponible en la página oficial del Monte de Piedad y en tu recibo de refrendo, si pagaste anteriormente.

¿Qué hacer según tu caso?

Si tu empeño está por vencer

Verifica en tu contrato la fecha de comercialización original y ubica la nueva fecha límite para pagar el refrendo o recuperar tu artículo.

Si ya pagaste el refrendo

En tu recibo aparece indicada tu fecha de comercialización original; ese dato es el que se utiliza para asignar tu nueva programación de pagos.

Si la extensión no aparece

Si tu contrato o recibo no muestra una fecha original que coincida con las listas de prensas seguras, deberás pagar en la fecha original marcada en tu contrato. Si tienes dudas, puedes comunicarte con los teléfonos oficiales del Monte de Piedad para aclarar tu caso particular.

¿Cómo pagar o refrendar si las sucursales están cerradas?

La respuesta es: sí. Puedes hacerlo sin ir físicamente a través de las siguientes maneras:

App o portal Mi Monte

Pagos con referencia en tiendas autorizadas

Transferencias bancarias

Canales digitales de atención

Así, cuando el servicio vuelva a la normalidad, podrás recuperar tu artículo sin cargos extras ni complicaciones.

Y recuerda, de acuerdo con la información publicada por el Nacional Monte de Piedad, las prendas se mantienen en resguardo y están seguras. Sin embargo, también lanzó un llamado a todos los usuarios para que vayan al corriente con sus pagos y así evitar contratiempos y/o la pérdida de sus objetos.