México aplica más de 16.2 millones de vacunas contra el sarampión y refuerza protección nacional

Jornada de vacunación contra sarampión

México ya ha aplicado más de 16.2 millones de vacunas contra el sarampión, esto entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de febrero de 2026 y como parte de la estrategia nacional para reforzar la protección de la población, según informó la Secretaría de Salud.

La cifra —16,252,819 dosis— refleja el despliegue coordinado del Sector Salud a nivel federal y estatal para prevenir brotes de una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de edad.

Coordinación nacional

La estrategia se realiza de manera conjunta entre la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las secretarias de de salud de cada una de las 32 entidades federativas.

Este esfuerzo busca cerrar brechas de cobertura y evitar que el sarampión vuelva a convertirse en un problema de salud pública.

¿Dónde vacunarse?

La dependencia hizo un llamado a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a su unidad médica más cercana.

Para ubicar el centro de vacunación correspondiente, se puede consultar la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al número 079, donde se brinda orientación gratuita.

Las autoridades recordaron que la vacunación es segura, gratuita y constituye una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida prioritariamente a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no tengan ninguna dosis o necesiten refuerzo.

Personas de 13 a 49 años sin antecedente de vacunación o con esquema incompleto.

Las autoridades sanitarias reiteraron además que completar el esquema de vacunación no solo protege de manera individual, sino que fortalece la inmunidad colectiva y reduce riesgos de transmisión comunitaria.