El próximo lunes México y Estados Unidos van a celebrar nueva ronda de diálogo para revisión de T-MEC

Marcelo Ebrard EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El próximo lunes México va a recibir a Jamieson Greer (representante comercial de Estados Unidos) y a su equipo con el objetivo de que se lleve a cabo la segunda ronda de conversaciones en camino a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Así lo dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La sede de la visita va a ser la Ciudad de México y en las negociaciones se contemplarán reuniones políticas y técnicas en relación a los sectores estratégicos, reglas de origen, cadenas de suministro y coordinación comercial regional.

La primera ronda de estas conversaciones que se enfocan en la revisión del T-MEC tuvieron lugar durante marzo en Washington, Estados Unidos, por lo que “ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones que sería la segunda en México”, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Asimismo, el secretario dio a conocer que a lo largo de todo el lunes se va a estar trabajando en sesiones para revisar sector por sector los asuntos que que son de importancia, entre los que se encuentra en interés de hacer de aluminio, luz automotriz y todo el sector agropecuario. También se van a dialogar todas las preocupaciones y las propuestas que se tienen.

Por su parte, la Secretaría de Economía informó en un comunicado que Ebrard y Greer llegaron al acuerdo de intensificar las conversaciones bilaterales como parte de los avances en las negociaciones previas a la revisión del acuerdo comercial.

DE igual manera y como parte de la agenda de la visita del representante comercial de Estados Unidos, se tiene prevista prevista una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta, Claudia Sheinbaum y Greer. Ahí se van a revisar los temas económicos bilaterales más relevantes, es decir que se analizarán acciones conjuntas para que se reduzca la dependencia de América del Norte de otras regiones, al igual que las medidas que buscan impulsar la generación de empleo y fortalecer la protección de la industria en ambos países.

En relación a la reunión, Ebrard enfatizó en que uno de los objetivos centrales también será avanzar en la sustitución de importaciones externas mediante una mayor integración productiva regional.

Por último, la Secretaría de Economía apuntó que en las sesiones técnicas de trabajo se incluirán a sectores estratégicos como el automotriz, acero, aluminio, farmacéutico, electrónica y dispositivos médicos. El encuentro también contará con la participación de , representantes de la industria mexicana para que pueda presentar de manera directa sus preocupaciones y propuestas.

Con información de EFE.