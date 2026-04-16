La empresa de manufactura Flex invertirá mil mdd en México para equipos de centros de datos

Flex invertirá 1.000 millones de dólares en México para centro de datos e IA EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la empresa Flex, Guillermo del Río Ochoa, dio a conocer durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, que se llevará a cabo una inversión de un total de mil millones de dólares en México. Esto con el objetivo de poder expandir su producción tecnológica en plantas de Guadalajara y de la frontera. Además, destacó que dicha inversión representará la creación de 5 mil empleos nuevos; entre los puestos se encuentran colaboradores, técnicos y operadores especializados.

Flex es una empresa de Estados Unidos con raíces asiáticas que hoy en día se encuentra posicionada como la segunda compañía más grande a nivel mundial en su especialidad. Su enfoque es la fabricación, el diseño y la gestión de cadena de suministro de productos electrónicos.

En el caso de México, la compañía de manufactura ya cuenta con ocho plantas activas de las cuales cinco se encuentran en la frontera y tres en el centro del país.

“En los últimos 10 años hemos invertido 2,300 millones de dólares”, añadió Guillermo del Río Ochoa.

El propósito principal para el que se va a utilizar el dinero será en la fabricación de equipos para data centers.

Asimismo, Río Ochoa explicó que el crecimiento se debe de dar de una manera muy rápida, que tiene que ser ejecutado perfectamente y que la energía es clave. “Estos equipos demandan muchísima energía y nosotros estamos creciendo nuestras capacidades. Para que dimensionen un poquito, vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo”.

De igual manera, señaló que este desembolso récord es de igual forma una respuesta al “contexto de expansión que atraviesa la compañía” y enfatizó en la confianza que se tiene en que la mano de obra mexicana sea capaz de colocarse al frente de los avances hacia la era digital.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que dicho proyecto de manufactura también busca ser una opción para que sea posible satisfacer la alta demanda de infraestructura para telecomunicaciones, al mismo tiempo que fortalece las cadenas de suministro en México.

Por otro lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, contó en su participación que México fortalece su economía hoy en Guadalajara al haber sido integrado al top 6 mundial de manufactura avanzada en relación a la inteligencia artificial.

De igual manera, manifestó que los equipos que Flex producirá van a funcionar de una manera parecida a la forma en la que lo hacen los gabinetes especializados que cuentan con sistemas de enfriamiento para gestionar información masiva.

En relación a la obtención de la cadena productiva, es decir de todos los materiales que se requieren, Guillermo del Río Ochoa explicó que hacer este tipo de productos es muy complejo y que se debe de traer material de todo el mundo. “Pero lo más importantes es que también estamos buscando manufacturar en México lo más que se pueda”.

Por esta razón los metales que se van destinados para la construcción ya se hacen en México, sin embargo en cuanto a lo electrónico sigue existiendo una gran dependencia del extranjero. En términos de porcentajes, actualmente es entre el 8 y el 15 por ciento el material que se está comprando en el país , pero la meta, de acuerdo al Plan México, es elevar esas cifras.