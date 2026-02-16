Nadia López García, sustituye a Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos

Nadia López García, nueva directora General de Materiales Educativos

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer la designación de Nadia López García, como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) la pedagoga y poeta indígena Nadia López García, con efectos a partir de este lunes, 16 de febrero del año en curso.

Por instrucción del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, López García, entrará en funciones de su nuevo cargo a partir de esta misma tarde de lunes.

La nueva funcionaria, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con 11 libros publicados y traducidos en diez idiomas además de una amplia trayectoria académica y de gestión institucional dentro de los principios de la Nueva Escuela Mexicana

Asimismo, Nadia López García cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional, hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

La nueva directora General de Materiales Educativos, es autora de once libros y su obra se ha traducido al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Asimismo, cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón; Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle; Premio Nacional de la Juventud; Premio Juventud Ciudad de México; Premio CaSa de Literatura para Niños, además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

Su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Asimismo, ha colaborado con instituciones académicas y culturales en proyectos de formación docente y mediación lectora, y sus poemas aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Su incorporación al área, destacó el titular de la SEP, tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille. También se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California.

De igual forma, se fortalecerán los aprendizajes en humanismo y vida saludable, y se elaborará, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado, considerando que casi la mitad de las escuelas públicas del país operan bajo esta modalidad y requieren recursos especialmente adaptados a sus contextos.

Previo a su nombramiento, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso.

La dependencia reconoció y agradeció la labor desempeñada por Arriaga Navarro al frente de la referida dirección, al tiempo que refrendó su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, de acuerdo de los principios de la NEM.