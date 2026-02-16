Pensión Mujeres Bienestar: fecha límite de registro y requisitos Conoce cuál es la fecha límite para registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar en febrero y los documentos que necesitarás entregar (Imagen hecha con IA y Programas para el Bienestar)

Ya abrió el registro para la Pensión Mujeres Bienestar. Conoce cuál es la fecha límite para registrar y qué documentos necesitarás entregar para completarlo.

Este lunes 16 de febrero comenzó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, disponible para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años, quienes, al completar su registro, podrán recibir $3,100 pesos bimestrales.

¿Hasta cuándo se puede registrar en la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar, que inició este 16 de febrero, finalizará el domingo 22 del mismo mes. No obstante, cabe señalar que únicamente podrás realizar tu registro en el día que te corresponda, según la inicial de tu primer apellido.

Calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar

Para realizar el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, únicamente podrás hacerlo en el día asignado de acuerdo con la inicial de tu primer apellido, o bien en alguno de los días asignados para todas las letras.

Por lo que aquí te compartimos cuál es el calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar:

Letras A, B, C: lunes 16 de febrero

lunes 16 de febrero Letras D, E, F, G, H: martes 17 de febrero

martes 17 de febrero Letras I, J, K, L, M: miércoles 18 de febrero

miércoles 18 de febrero Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 19 de febrero

jueves 19 de febrero Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 20 de febrero

viernes 20 de febrero Todas las letras: sábado 21 y domingo 22 de febrero

¿Cómo registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar?

Una vez que conozcas el día en el que tendrás que registrarte, deberás asistir de manera presencial al Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio y entregar copias de los documentos que se te requieran.

En caso de no ser posible acudir a algún módulo, el Gobierno de México ha habilitado una página para que puedas solicitar una visita domiciliaria.

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar?

Cuando acudas al Módulo Bienestar, estos son los documentos que tienes que entregar para registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

(credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento (legible)

(legible) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

no mayor a tres meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) Un teléfono de contacto celular y de casa

En caso de registrar a una persona auxiliar para que pueda acudir en tu representación en trámites posteriores relacionados con la Pensión, tendrá que presentar la misma documentación.

¿Cómo ubicar tu módulo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar?

Si no conoces cuál es el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio para que acudas a registrarte para la Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno de México ha habilitado una página en la que puedes ubicar el tuyo.

Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio “Ubica tu Módulo Bienestar” y seleccionar tu entidad, así como tu municipio de procedencia. Con esos datos, la página te mostrará a qué módulo debes acudir.

¿Cuál es el horario de registro para la pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Los Módulos Bienestar se encuentran disponibles en un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.