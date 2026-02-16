¿Perdiste tu cartilla del IMSS? Así puedes recuperarla desde tu celular (Secretaría de Salud)

Ante el brote de sarampión en México, la cartilla de vacunación se ha convertido en un documento indispensable para aplicarse el refuerzo y otras vacunas. La Secretaría de Salud ha reiterado que este virus es altamente contagioso, por lo que mantener el esquema al día es fundamental.

Si extraviaste tu Cartilla Nacional de Salud, puedes reimprimirla desde tu celular o computadora. El trámite es en línea y permite recuperar el documento sin acudir de inmediato a una clínica. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Cómo recuperar mi cartilla del IMSS desde el celular?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la reimpresión de tu cartilla de vacunación se puede obtener desde su página de servicios digitales.

Para poder realizar el trámite completamente en línea, deberás tener a la mano la siguiente documentación:

CURP

NSS (Número de Seguridad Social)

Correo electrónico válido, el cual será asociado a tu CURP

El primer paso será ingresar tu CURP. Ingresa tu NSS. Ingresa tu correo electrónico. Confirma tu correo electrónico. Captura las letras de verificación del captcha. Da clic en continuar. Recibirás un correo electrónico con tus datos personales y la reimpresión de tu Cartilla Nacional de Salud.

Este trámite también se puede realizar en la Unidad de Medicina Familiar que te corresponde, según tu domicilio.

¿Quiénes pueden recuperar la cartilla de vacunación desde el celular?

El trámite de reimpresión de la Cartilla Nacional de Vacunación lo puede realizar toda persona que cuente con Número de Seguridad Social (NSS) vigente y su CURP. Es decir, puede tramitarse para asegurado(a) y/o pensionado(a), así como para beneficiarios: hijos, cónyuge, concubina(rio), padre o madre registrados ante el IMSS.

Únicamente, en el caso de hijos mayores de 16 años que no cuenten con prórroga de estudios o prórroga por discapacidad, la reimpresión puede ser improcedente. También puede haber inconvenientes en caso de problemas con la CURP, ya que es un requisito indispensable para realizar el trámite.

En ese caso, deberá realizarse la corrección correspondiente ante la Renapo para poder recuperar la cartilla, ya sea en línea o de manera presencial; de lo contrario, no será posible completar el proceso.