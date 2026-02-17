Aprueba Senado ingreso a México de otro grupo de tropas de EU; oposición exige explicación

Senado Se realizó la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

El pleno del Senado aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que un nuevo grupo de militares estadunidenses ingresen con armamento a territorio mexicano con fines de capacitar a tropas nacionales.

Este permiso fue aprobado por 91 votos a favor y 6 abstenciones, una del morenista, Gerardo Fernández Noroña y 5 de la bancada de Movimiento Ciudadano que cuestionó la falta de rendición de cuentas de los miembros del gabinete en materia de seguridad sobre estos ingresos de tropas estadounidenses a territorio nacional cada vez más frecuentes.

El dictamen aprobado establece la autorización para el ingreso de 12 integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarían en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el documento que recibió el Senado el 11 de febrero, dichos elementos participarán en el Evento No. SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Las actividades de capacitación abarcan patrullaje táctico, liderazgo de tropas, medicina táctica, métodos de comunicación, combate urbano y rural, combate cercano y puntería avanzada, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados, operaciones con drones.

Asimismo, buceo de combate e infiltración marítima. Estas prácticas se llevarán a cabo en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, como el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la comisión de Defensa del Senado, explicó que esta medida lejos de comprometer la soberanía la fortalece y se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad y soberanía.

Movimiento Ciudadano a través de la senadora Alejandra Barrales votó en abstención al señalar una serie de situaciones desde los amagos del gobierno del Presidente Donald Trump de realizar incursiones en territorio nacional, vuelos con drones, eventuales ataques a los carteles de la droga, que no han sido explicados por parte los secretarios del gabinete de seguridad al Senado.

Por ello, MC demandó la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad para que rindan cuentas sobre el ingreso cada vez más frecuente de tropas armadas de Estados Unidos “bajo el paraguas de la cooperación y colaboración”.

Barrales reprochó que el Senado le resta importancia a esta medida, pero es hora de que los secretarios vengan a rendir cuentas sobre las rutas y estrategias que se perfilan con esta cooperación con Estados Unidos.

La emecista acusó que la Comisión Bicameral no está cumpliendo con su función por lo cual llamó a que el Senado cumpla con su función y los funcionarios encargados de la seguridad, acudan al Senado a rendir cuentas.