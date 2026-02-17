Crédito FONACOT: ¿Se puede utilizar para comprar un auto? Conoce cuáles son los requisitos y cómo solicitar un Crédito Fonacot para que puedas comprar un auto (Imagen hecha con IA y Fonacot)

¿Estás pensando en comprarte un carro? Puedes solicitar un crédito Fonacot para pagar el enganche o el pago de un auto. Conoce cómo puedes solicitarlo y cuáles son los requisitos.

Si en tus planes se encuentra adquirir un automóvil, pero todavía no cuentas el dinero suficiente para el enganche o el pago total, puedes solicitar un crédito en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

¿Es posible comprar un auto con el crédito Fonacot?

Con el crédito en efectivo Fonacot puedes tener liquidez inmediata para utilizarla en la compra de bienes y servicios como un automóvil.

Uno de los principales beneficios del crédito Fonacot son sus tasas, que van desde el 0.8% hasta el 2.8% mensual, sin necesidad de un aval ni fiador.

El crédito Fonacot te puede otorgar hasta 4 meses de tu sueldo, por lo que, si estás interesado en solicitarlo para la compra de un automóvil, dependerá de tu sueldo percibido.

Otro beneficio es que puedes pagar tu crédito en un plazo de 6, 12, 18, 24 y 30 meses, sin comisión por apertura, además de que el depósito del dinero se realiza en tu propia cuenta, mientras que los pagos del crédito se descuentan de tu nómina.

Requisitos para solicitar tu crédito Fonacot en 2026

Si estás interesado en solicitar el crédito Fonacot para la compra de un automóvil, estos son los requisitos para 2026:

Estar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot.

a Fonacot. Ser mayor de 18 años de edad.

de edad. Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

en tu trabajo actual (en caso de ser eventual, en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno). Número de celular , ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito.

, ya que se realizará una llamada de validación en el momento de solicitar el crédito. Dos referencias personales con número telefónico.

con número telefónico. Correo electrónico personal.

personal. Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central, en adelante.

Asimismo, cuando acudas a tu cita tendrás que entregar los siguientes documentos: