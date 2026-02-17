IMSS Bienestar: nueva unidad de atención a quemados beneficiará a más de 300 mil personas

Hospital General Rubén Leñero La nueva Unidad de Atención para Pacientes Quemados, del Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, fortalecerá la atención de quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado, con una capacidad de atención de hasta 300 mil personas (La Crónica de Hoy)

El IMSS Bienestar inauguró la nueva Unidad de Atención para Pacientes Quemados en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, en la Ciudad de México, como parte de la modernización y ampliación de las capacidades quirúrgicas y de cuidados especializados en la red pública de salud.

El director general de este instituto, Alejandro Svarch, informó que esta unidad fortalece la atención integral de quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado, con manejo especializado que incluye control de infecciones, cirugía reconstructiva, injertos cutáneos y rehabilitación temprana.

En este mismo sentido, el directivo comparó que el tratamiento con aloinjerto de epidermis humana puede superar el millón de pesos, cuando este tipo de procedimientos se llevan a cabo en hospitales privados y en IMSS Bienestar se brinda de manera gratuita, a quienes más lo necesitan.

Al respecto, el director Alejandro Svarch resaltó que la nueva infraestructura incorpora dos quirófanos adicionales y un área de recuperación especializada, lo que amplía de manera concreta la capacidad resolutiva de la unidad. “Es un hospital que se pone al día en su capacidad quirúrgica y en la atención especializada que merece la población”.

Svarch Pérez resaltó además, que dentro de las obras realizadas, se modernizaron los sistemas hidrosanitarios y se adecuaron áreas críticas para garantizar seguridad clínica, incluyendo camas hospitalarias destinadas al manejo de pacientes con patologías complejas.

Además, el hospital cuenta con abasto del 100% de insumos y medicamentos, además de tecnología especializada como el aloinjerto de epidermis humana cultivada in vitro, un recurso poco disponible en el país.

Con la modernización de la Unidad de Atención para Personas Quemadas, el IMSS Bienestar amplía la atención especializada para personas sin seguridad social, garantizando servicios médicos gratuitos y de alta complejidad en la capital del país.