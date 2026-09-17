Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2026: así puedes asegurarte de que la alerta sísmica esté activada en tu iPhone y Android

Segundo Simulacro Nacional del 2026 El sistema de alerta puede notificarte a través de tu celular. (cuartoscuro)

El Segundo Simulacro Nacional del 2026 se llevará a cabo este fin de semana. Descubre cómo mantenerte al tanto a través del sistema de alerta de tu celular.

¿Cómo activar la alerta sísmica en mi celular?

En conmemoración de los terremotos que sacudieron el país en 1985 y 2017, los cuales cobraron en su paso múltiples vidas y causaron enormes daños, el próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional de 2026. El objetivo de este ejercicio es familiarizar a las personas con los protocolos adecuados de seguridad en caso de que se llegue a presentar un desastre natural de este tipo.

En algunas urbes del país, el sistema de alarmas por medio de altavoces se encuentra en casi cada cada esquina. Los estados que cuentan con una red de alerta así incluyen Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, para aquellos que residan en un estado donde esto no sea el caso, el sistema de difusión de celda ha modernizado la manera en que todos podemos estar al tanto de simulacros y movimientos telúricos.

Saber qué hacer antes, durante y después de un sismo puede salvar vidas. 🦺🏠 ​Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. ¡Regístrate y repasa tu protocolo de seguridad! https://t.co/audpnXQXUb ​🗓️ 19 de septiembre ⏰ 12:00 horas https://t.co/I2T7EBBFBH — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 15, 2026

Para este efecto, es necesario verificar que las notificaciones gubernamentales se encuentren activadas en tu celular. Se trata de un proceso sencillo en todos los teléfonos inteligentes.

Para dispositivos con sistema operativo Android, puedes cerciorarte entrando a la aplicación “Ajustes”. En la pestaña de “Seguridad y emergencias” debes activar la opción “Alertas de emergencia o por sismo”.

En el caso de Apple, debes abrir la app de “Configuración” y dirigirte a la sección de Notificaciones. En la parte inferior de la pantalla encontrarás las “Alertas gubernamentales” y puedes elegir cuáles mantener activadas. Para simulacros, es necesarios activar aquella que dice “Alerta de Ejercicio”.

Es necesario estar conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. Sin embargo, no es obligatorio contar con datos celulares ni acceso a Wi-Fi. Simplemente debes encontrarte dentro del radio en el que se emite la alerta.