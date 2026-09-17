Capturan a ‘El Señor de la T’: generador de violencia en Michoacán y ligado al CJNG

Manuel Alejandro N Las autoridades dieron a conocer la detención del presunto generador de violencia ligado al CJNG.

De acuerdo con la información difundida el 17 de septiembre de 2026 por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Manuel Alejandro “N”, alias ‘El Señor de la T’, fue detenido en Michoacán e identificado por las autoridades como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Manuel Alejandro N, ‘El Señor de la T?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo señala como un presunto generador de violencia en la entidad. Las autoridades federales relacionan a “El Señor de la T” con actividades de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo de acuerdo con información de las autoridades de seguridad.

La zona de operación que se le atribuye se encuentra en el Bajío de Michoacán, específicamente en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro. La información oficial difundida hasta ahora no detalla públicamente los métodos concretos que habría utilizado para cometer cada delito ni la identidad de víctimas vinculadas a esos hechos.

Así detuvieron al ‘Señor de la T’ en Michoacán

La captura de Manuel Alejandro “N” fue informada el jueves 17 de septiembre de 2026 por Omar García Harfuch, quien señaló que el operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el aseguramiento participaron, de acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana