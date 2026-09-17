Celulares y 23 mil altavoces se activarán simultáneamente para el Simulacro Nacional del 19S

Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del Centro), se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 con la participación de las 32 entidades federativas. Esta edición destaca por realizarse en fin de semana, lo que permitirá a la ciudadanía evaluar la capacidad de respuesta y aplicar planes de protección civil directamente desde sus hogares.

Se dio a conocer que las actividades iniciarán formalmente a las 07:19 horas con el izamiento de la bandera a media asta, un acto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. En la ceremonia participarán los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al mediodía, en punto de las 12:00 horas, comenzará formalmente el ejercicio preventivo en todo el territorio nacional. Al término del simulacro, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, presidido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. Durante esta sesión, los gobernadores y gobernadoras de todo el país se enlazarán en tiempo real para reportar el saldo del ejercicio, mientras que el Gobierno Federal expondrá el estado de fuerza, la preparación técnica y la infraestructura con la que cuenta la federación ante eventuales emergencias.

Una de las innovaciones consolidadas bajo esta administración es el sistema de alertamiento por telefonía celular. Con este mecanismo, sonarán más de 80 millones de celulares en toda la República Mexicana a las 12:00 horas. Esto posiciona a México como el tercer país del continente americano en contar con esta infraestructura tecnológica de difusión masiva.

De manera simultánea, se activará la alerta sísmica convencional a través de 23 mil altavoces distribuidos estratégicamente en la Ciudad de México, estados del centro del país y las entidades federativas limítrofes con el Océano Pacífico.

Las autoridades federales reiteraron el llamado a la población para diseñar y repasar un plan familiar antes del próximo sábado, identificando las zonas de menor riesgo y asignando responsabilidades específicas a cada integrante del hogar para fortalecer la cultura de la prevención.