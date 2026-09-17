Ulises Mejía Haro pide serenidad mientras se correboran encuestas de Morena por Zacatecas

Ulises Mejía Haro

Ante cuestionamientos de medios de comunicación sobre el reciente anuncio de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Zacatecas, Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia, informó que ha sostenido reuniones de trabajo con la Comisión Nacional de Encuestas de Morena para conocer y revisar la información relacionada con el proceso del levantamiento de la encuesta.

En este contexto, hizo un llamado a la militancia, a su equipo y a quienes simpatizan con el movimiento a mantener la calma y esperar la corroboración de los datos.

“Hoy les pido lo mismo que me pido a mí mismo: esperar. Estamos analizando con serenidad y responsabilidad la información sobre el proceso”, expresó.

Mejía Haro señaló que se encuentra revisando los datos relacionados con el levantamiento de la encuesta, incluyendo dónde y cuándo se realizó, la metodología empleada y los criterios aplicados. Precisó que esta revisión se lleva a cabo por la vía institucional y con pleno respeto a los órganos del partido.

“Es mi derecho como militante de Morena y también es el derecho de miles de personas simpatizantes del movimiento que participaron y nos acompañaron en las distintas regiones del estado de Zacatecas. Queremos conocer y corroborar la información con responsabilidad y por las vías institucionales”, señaló.

El morenista subrayó que este proceso de revisión no modifica su compromiso con el partido ni con el movimiento de transformación.

“Soy hombre de partido, creo en nuestro movimiento y actuaré siempre con responsabilidad, institucionalidad y respeto”, afirmó.

Asimismo, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto de transformación que encabeza.

Finalmente, pidió a su equipo mantener la organización, actuar con responsabilidad y evitar pronunciamientos anticipados mientras continúa la revisión de la información.

“Nadie se adelante, esperemos juntos, con serenidad, firmeza y esperanza, por el bien de Zacatecas”.