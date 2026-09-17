Gobierno anuncia inversión de 213 mil mdp para proyectos carreteros en 17 estados

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) (Camila Ayala Benabib)

El Gobierno federal contempla una inversión estimada de 213 mil 868 millones de pesos para desarrollar 19 proyectos carreteros en 17 estados del país, informó Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) al presentar los avances de su programa de infraestructura.

De acuerdo con lo expuesto, 14 de los 19 proyectos ya fueron aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que los cinco restantes se encuentran en proceso de análisis.

La inversión, que incorpora recursos públicos y participación privada mediante esquemas de inversión mixta, tiene una expectativa de generación de aproximadamente 177 mil empleos directos y 144 mil indirectos.

Durante la exposición también se destacó la relevancia económica del sector de la construcción. Según los datos citados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la construcción representa 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México y alrededor de 82% de los materiales y servicios utilizados en el sector son de origen nacional.

Nuevos esquemas de inversión

Como parte de la estrategia, el Gobierno federal plantea utilizar mecanismos de inversión mixta para desarrollar infraestructura carretera con participación del sector privado.

Entre estos esquemas se encuentran los denominados CMRO, correspondientes a Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, así como proyectos desarrollados mediante empresas con participación estatal mayoritaria.

La administración federal sostiene que, bajo estos mecanismos, las concesiones permanecerán bajo control del Estado, mientras que las empresas privadas participarán asumiendo riesgos financieros. Uno de los criterios señalados es que los proyectos sean autofinanciables y no representen un impacto negativo para el erario.

También se contempla la participación de supervisores independientes para vigilar la construcción y el cumplimiento de los estándares establecidos por la SICT.

Corredores estratégicos

Entre las obras consideradas se encuentran cuatro corredores prioritarios, además de proyectos en Baja California y nuevos cruces fronterizos.

Uno de los principales es el Corredor del Golfo, actualmente en proceso de licitación, que contempla intervenciones desde el libramiento poniente de Tampico hasta Reynosa, pasando por tramos como Manuel-Zaragoza, Ciudad Victoria-La Coma y La Loma-Reynosa.

La estrategia contempla ampliar determinados tramos de carreteras de dos a cuatro carriles con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y facilitar el movimiento de mercancías.

Otro eje es la Ruta 57, donde se prevén ampliaciones y otras intervenciones desde la Ciudad de México, pasando por Querétaro, San Luis Potosí y Matehuala, hasta Saltillo, Monclova y la frontera norte.

Conexión hacia Tuxpan

El programa también contempla completar la conexión carretera entre el centro del país y el Golfo de México.

Entre las obras señaladas está la ampliación del tramo Tulancingo-Nuevo Necaxa, que pasará de dos a cuatro carriles. El proyecto forma parte de un corredor que busca mejorar la conexión desde la Ciudad de México hacia Pachuca y posteriormente Tuxpan, Veracruz.

Asimismo, se recordó que la conexión México-Pachuca ya fue ampliada y se planteó continuar con las obras para fortalecer el acceso hacia los puertos del Golfo y las rutas comerciales del centro del país.

Obras en Nayarit y Tamaulipas

Entre los proyectos que ya comenzaron se encuentra Las Varas-Platanitos, en Nayarit, obra vinculada con el corredor Guadalajara-Puerto Vallarta-Tepic. El proyecto busca mejorar la conectividad en la costa de la Riviera Nayarit y facilitar el acceso hacia San Blas.

También se reportó el avance del proyecto de conexión Libramiento-Reynosa, en Tamaulipas, cuyo objetivo es completar la conexión de una autopista existente con el libramiento de Reynosa y mejorar el acceso hacia la frontera desde Monterrey.

Nuevos cruces fronterizos

La estrategia incluye además dos proyectos fronterizos considerados relevantes para el transporte de mercancías.

El primero es Puerto Verde, en Piedras Negras, Coahuila, que contempla un nuevo libramiento y puente internacional para desplazar parte del tráfico de carga fuera de la zona urbana. El proyecto se desarrolla en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

El segundo corresponde al Puente Internacional Nuevo Laredo 4 y 5, en Tamaulipas. La obra contempla un nuevo libramiento y cruce fronterizo para distribuir parte del flujo de mercancías que actualmente utiliza el Puente Internacional Nuevo Laredo 3.

De acuerdo con lo expuesto, alrededor de 90% de la carga de la zona pasa actualmente por el Puente Nuevo Laredo 3, por lo que el nuevo cruce busca contribuir a reducir la saturación y mejorar los tiempos de conexión comercial entre México y Estados Unidos.

Proyectos para 2027

Mendoza Sánchez señaló que el programa carretero combinará recursos de la Federación, gobiernos estatales y empresas privadas mediante los nuevos mecanismos de inversión.

La expectativa oficial es que una parte importante de los beneficios de los proyectos se refleje durante 2027, conforme avancen las obras actualmente iniciadas y los proyectos que se encuentran en proceso de licitación, análisis y estructuración.