La Lotería Nacional firma convenio con la UIF para prevenir operaciones en materia de lavado de dinero

Con la finalidad de consolidar mecanismo de colaboración para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, la Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de coordinación institucional.

El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.

Las acciones contempladas en el convenio se enmarcan la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico; la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.

Para lograr la colaboración interinstitucional, cada dependencia designará a un conjunto de servidores públicos que integren un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, pudiendo suscribir anexos técnicos que definan mecanismos específicos de operación.

Este acuerdo permitirá robustecer las capacidades preventivas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en congruencia con el marco normativo nacional en materia de prevención del lavado de dinero y en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).