Menstruación digna en el sistema educativo mexicano: senadora Olga Sosa presenta iniciativa para garantizarla

Menstruación digna La senadora Olga Sosa busca ampliar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del país. (Especial.)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz presentó una propuesta de reforma con la finalidad de garantizar el derecho a una menstruación digna para las niñas, adolescentes y mujeres en el sistema educativo nacional, además de dar un justo valor a la menstruación, dejando atrás mitos, miedos y prejuicios.

Durante la sesión del Pleno del Senado de la República, la legisladora morenista detalló que la iniciativa busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objetivo de incorporar de manera expresa el conocimiento, cuidado e higiene de la menstruación dentro de la educación sexual integral.

La propuesta también reconoce el derecho de las estudiantes a recibir orientación y apoyos básicos que aseguren una gestión menstrual adecuada, en condiciones de salud y dignidad dentro de los planteles educativos, y en coordinación con las autoridades sanitarias.

¿Por qué es importante esta iniciativa?

Durante su intervención, la senadora Sosa Ruiz subrayó que esta reforma se inscribe en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual reconoce la salud menstrual como un derecho fundamental “que requiere información, acompañamiento y condiciones adecuadas” señala.

En ese sentido, destacó la presentación de la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna, impulsada por las secretarías de Educación y de Salud, que busca beneficiar a más de 11.6 millones de estudiantes de secundaria y bachillerato en todo el país, con un enfoque de derechos humanos.

La iniciativa plantea una visión integral de la educación, que reconoce la menstruación como un proceso natural y vital.

En palabras de la legisladora, “en un tiempo de mujeres, es tiempo de hacer realidad la igualdad sustantiva, de la dignificación de las mujeres”, para vivir una menstruación digna sin discriminación ni estigma y que combata la desinformación, el ausentismo escolar e incluso abandono, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Recordó que los organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW)han señalado que la falta de educación y salud menstrual, constituyen una barrera para la continuidad escolar.

Remató la senadora tamaulipeca, “en el segundo piso de la Cuarta Transformación tenemos claro que la salud de las adolescentes es una prioridad, y que el bienestar de las mujeres nos hace avanzar hacia la generación de leyes y políticas que fortalezcan tanto la educación, como la salud de nuestras niñas y mujeres”.

El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.