El megadecomiso de ‘huachicol’ en Guanajuato salpica a una planta de gas inaugurada en el sexenio de EPN (Fiscalía General de la República)

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible, encontró en Guanajuato más de 59 millones de litros de hidrocarburo, de los cuales no se ha podido acreditar su origen.

A partir de ese hallazgo, se ha informado que el inmueble donde se encontraron los litros de combustible pertenece a la empresa Gas Natural del Noroeste, la cual fue inaugurada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y tuvo permisos de funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN).

Megadecomiso en Guanajuato: ¿Qué encontraron las autoridades en la planta de gas?

El hallazgo sucedió después de una investigación iniciada el 03 de julio de 2026 por agentes del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y de la Fiscalía Federal en Guanajuato.

La investigación se realizó a partir de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de combustible diésel en una gasolinera en Guanajuato.

Al no acreditar la trazabilidad del hidrocarburo, las autoridades iniciaron una investigación que resultó en la incautación de los 59 millones de litros de combustible en un inmueble de San José de Iturbide en Guanajuato.

La conexión con el sexenio de EPN: ¿Qué planta es y cuándo se inauguró?

La empresa a la que pertenece este inmueble es Gas Natural del Noroeste y tiene permisos para almacenar hasta 100 millones de litros.

Dicha planta fue inaugurada en diciembre del 2017 por el secretario de Energía del gobierno de Enrique Peña Nieto, Joaquín Coldwell; el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez Márquez, y el alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Rodríguez Zarazúa.

El hallazgo en Guanajuato que salpica a exfuncionarios

A raíz del hallazgo, se ha informado que la autorización de los permisos para la instalación de la empresa SIM (en la comunidad de La Fragua) fue durante la administración del alcalde panista, Filiberto López Plaza.

El actual gobierno municipal de San José Iturbide informó que en 2017 la empresa recibió una multa de 150 mil 980 pesos municipales por iniciar obras sin permiso y autorización de factibilidad.

Después, el Ayuntamiento encabezado por César Rodríguez Zarazúa del PVEM autorizó el cambio de dueño a la empresa Gas Natural del Noroeste, así como la ampliación de uso de suelo para la Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos.